Ligue des Champions
Le 200e but d’Antoine Griezmann pour l’Atlético
L’Atléico de Madrid reçoit l’Eintracht Francfort dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Et les Colchoneros s’en sortent bien puisqu’ils mènent actuellement 3 buts à 1.
🇫🇷 Antoine Griezmann s'offre son 200ème but avec l'Atletico Madrid et les Colchoneros mènent 3-0 face à Francfort ⚡️Voir sur X
#ATMFRA | #UCL
Le troisième but madrilène était d’ailleurs très spécial puisqu’il s’agissait du 200e d’Antoine Griezmann sous les couleurs rojiblancas. Pour rappel, l’ancien international français est le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético.
