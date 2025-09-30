Le 200e but d’Antoine Griezmann pour l’Atlético

L’Atléico de Madrid reçoit l’Eintracht Francfort dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Et les Colchoneros s’en sortent bien puisqu’ils mènent actuellement 3 buts à 1.

Le troisième but madrilène était d’ailleurs très spécial puisqu’il s’agissait du 200e d’Antoine Griezmann sous les couleurs rojiblancas. Pour rappel, l’ancien international français est le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético.