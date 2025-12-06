Ligue 1
PSG : la sortie forte de Mayulu et Zaïre-Emery sur Safonov
Présents en zone mixte après la large victoire (5-0) du PSG contre Rennes, les jeunes Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu ont été interrogés sur leur coéquipier Matvey Safonov, auteur d’une très belle prestation face aux Rennais. De quoi rassurer les deux Titis Parisiens ? Pas forcément puisque ces derniers n’ont, semble-t-il, jamais douté…
«Avec chaque joueur, on se sent rassuré, on est une équipe, on est très content de l’avoir avec nous», a ainsi indiqué Senny Mayulu. «Peu importe le gardien qu’on a, on a trois grands gardiens, même les jeunes qui montent aussi, on est fiers, on a tous confiance en eux, ils font le taf», a de son côté avoué Warren Zaïre-Emery.
