Un international de 29 ans arrêté en pleine nuit à Londres !
Selon les informations de la BBC Sports, un footballeur international de 29 ans a été arrêté tôt samedi matin dans le West End de Londres, soupçonné de deux chefs d’agression et d’un chef de rixe. L’incident, signalé à 00h47, a conduit la police à interpeller le joueur sur place, tandis que la victime présumée a été transportée à l’hôpital avec des blessures non mortelles.
Le joueur a été libéré sous caution dans l’attente de la poursuite de l’enquête. Conformément aux règles britanniques renforcées après l’enquête Leveson de 2012, son identité n’a pas été révélée, les forces de l’ordre ne nommant généralement pas les suspects arrêtés sauf circonstances exceptionnelles ou après une mise en accusation.
