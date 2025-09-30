OM : l’ouverture du score express d’Igor Paixão

Battu 2-1 par le Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille veut enfin lancer sa campagne européenne contre l’Ajax Amsterdam, une équipe plus abordable.

Et tout a bien débuté pour les joueurs de Roberto De Zerbi. Parfaitement lancé en profondeur par Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão a inscrit son tout premier but pour l’OM dès la sixième minute. Nul doute que l’ancien pensionnaire de Feyenoord a dû apprécier battre le gardien de l’Ajax…