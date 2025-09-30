Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

OM : l’ouverture du score express d’Igor Paixão

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Igor Paixão à l'OM. @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Marseille 3-0 Ajax Voir sur CANAL+ FOOT

Battu 2-1 par le Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille veut enfin lancer sa campagne européenne contre l’Ajax Amsterdam, une équipe plus abordable.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
IGOR PAIXAO MET LE FEU AU VÉLODROME APRÈS 6 MINUTES 🔥🔥🔥

Premier but avec l'OM pour le Brésilien et c'est en Ligue des champions 🤩

#OMAJA | #UCL
Voir sur X

Et tout a bien débuté pour les joueurs de Roberto De Zerbi. Parfaitement lancé en profondeur par Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão a inscrit son tout premier but pour l’OM dès la sixième minute. Nul doute que l’ancien pensionnaire de Feyenoord a dû apprécier battre le gardien de l’Ajax…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Ajax
Igor Paixão

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Igor Paixão Igor Paixão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier