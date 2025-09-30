Ligue des Champions
OM : l’ouverture du score express d’Igor Paixão
Battu 2-1 par le Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille veut enfin lancer sa campagne européenne contre l’Ajax Amsterdam, une équipe plus abordable.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:10
IGOR PAIXAO MET LE FEU AU VÉLODROME APRÈS 6 MINUTES 🔥🔥🔥Voir sur X
Premier but avec l'OM pour le Brésilien et c'est en Ligue des champions 🤩
#OMAJA | #UCL
Et tout a bien débuté pour les joueurs de Roberto De Zerbi. Parfaitement lancé en profondeur par Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão a inscrit son tout premier but pour l’OM dès la sixième minute. Nul doute que l’ancien pensionnaire de Feyenoord a dû apprécier battre le gardien de l’Ajax…
