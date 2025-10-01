Ligue des Champions : l’OM a complètement choqué tout le monde !

Il y a deux semaines, l’Olympique de Marseille est reparti frustré du Santiago-Bernabéu. Malgré une prestation intéressante, les Phocéens ont été battus 2 à 1 par le Real Madrid, après un pénalty jugé généreux. Hier, les troupes de Roberto De Zerbi ont vécu un match bien différent face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. En effet, les Olympiens ont dominé de la tête et des épaules une formation néerlandaise plutôt décevante et se sont ainsi imposés 4 à 0. Une victoire avec la manière pour l’OM, qui prend donc ses premiers points dans la compétition cette saison. Après la rencontre, Medhi Benatia a salué le travail de son équipe face à la presse.

La suite après cette publicité

«Ça fait plaisir, beaucoup de satisfaction, aussi bien dans le jeu que sur le résultat. On avait un stade plein, je crois même un record d’affluence ce soir, c’est magnifique. Le soutien est toujours là et on connaît le passé récent en Ligue des Champions, un peu compliqué. C’était important de redonner une belle victoire aux supporters. Quand tu commences comme ça à domicile, c’est idéal. Les entrants aussi ont répondu présent, malgré une adaptation rapide pour certains. Ça fait plaisir et ça valide notre travail après un mercato tardif.» La presse s’est aussi emballée pour le match des Marseillais.

La suite après cette publicité

«L’OM a lessivé l’Ajax»

Tout feu tout flamme, a titré L’Equipe ce mercredi avant d’ajouter dans ses pages intérieures que «l’OM a lessivé l’Ajax» : «très largement supérieurs aux Néerlandais, les Marseillais se sont régalés hier pour lancer à domicile leur campagne de Ligue des Champions, devant un public en transe.» Le quotidien sportif a ajouté dans un autre article : «les Marseillais ont réalisé une entame de match parfaite avec trois buts en vingt-six minutes grâce à un doublé d’Igor Paixao et un but de Mason Greenwood (26e), après une énième perte de balle des joueurs néerlandais, qui sont totalement passés à côté de leur première mi-temps»

L’Equipe a conclu : «inoffensifs et brouillons, les joueurs de John Heitinga ont été asphyxiés par le pressing marseillais et pénalisés, aussi, par leurs propres erreurs. Malgré une équipe remaniée, avec les titularisations surprises d’Arthur Vermeeren ou Bilal Nadir, les Olympiens ont su en profiter et se montrer ultra réalistes sur leurs premières occasions pour se détacher tout de suite dans cette deuxième rencontre de Ligue des champions. Ils ont maintenu la même pression au retour des vestiaires et sur une contre-attaque fulgurante, Paixao, encore lui, a servi Aubameyang pour un quatrième but (52e).»

La suite après cette publicité

Les choix forts de RDZ salués

De son côté, La Provence s’est aussi enflammée pour cet «OM 4 étoiles». «La magie de la Ligue des Champions s’est encore emparée du Vélodrome, transformant cette réception de l’Ajax Amsterdam en rêve éveillé tant les hommes de Roberto De Zerbi ont survolé les débats pour s’offrir un succès aux allures de triomphe et lancer idéalement leur campagne européenne. Portés par un Igor Paixao revigoré par des retrouvailles avec un adversaire qu’il avait pris plaisir à martyriser du temps où il jouait à Feyenoord, ils ont étrillé les Néerlandais (4-0), transformant les promesses étalées à Madrid, malgré la défaite, il y a quinze jours. Ils ont, par la même occasion, tordu le cou à cette vieille statistique qu’ils traînent comme un boulet et que leurs détracteurs dépoussièrent à chaque couac (19 défaites lors des 22 dernières sorties de C1).»

Le quotidien régional a aussi salué les choix forts de RDZ. «Cette soirée a donné raison, une fois de plus, à De Zerbi. Ses choix initiaux ont pu déconcerter la plupart des amoureux de l’OM, avec un milieu expérimental et inattendu, entre Matt O’Riley, Arthur Vermeeren et Bilal Nadir, pour laisser Pierre-Emile Hojbjerg en réserve de la République. Les prestations des titulaires lui ont donné raison avec un Vermeeren épatant que l’on reverra rapidement à l’œuvre.» Le Figaro s’agenouille aussi devant le «récital» des Phocéens. Idem pour France Bleu Provence qui évoque «un récital de football offensif» de la part d’un «OM irrésistible face à l’Ajax» avant d’ajouter : «dans les cordes depuis le premier quart d’heure, l’adversaire du soir n’aura peut-être pas offert une grande opposition mais peu importe ! Il est important de gagner ce genre de match dans une saison européenne. Score final OM 4-0 Ajax.»

La suite après cette publicité

L’Ajax s’incline face à l’OM

La Marseillaise a aussi été bluffée par les locaux. «L’OM, en démonstration, lessive un Ajax bien pâle. Les Olympiens n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires néerlandais, totalement dépassés par les événements (4 -0). Cette fois, les Olympiens ont réussi leur entrée en lice au Vélodrome. Lors des trois dernières campagnes de Ligue des champions, ils avaient eu droit à autant de défaites. Face à Arsenal (1 - 2), en 2013, Manchester City (0 - 3) en 2020 et Francfort (0 - 1) en 2023. Mais, face à l’Ajax, mardi soir, ils ont mis un terme à une trop longue disette.» Comme tout le monde, l’Ajax a aussi été impressionnée par l’OM à l’image de l’entraîneur John Heitinga.

«C’est une grosse leçon de Ligue des champions ce soir. Ils étaient trop forts pour nous. Bravo à mes joueurs d’avoir continué à jouer mais on a affronté une magnifique équipe de Marseille. Ils ont battu le PSG il y a une semaine et ils étaient simplement trop forts pour nous. Après le premier but, c’était déjà dur pour nous. Ça a été difficile de se relever. Ensuite on offre des buts trop facilement et à ce niveau ça ne pardonne pas. On est très déçus. Les joueurs ont fait ce qu’ils pouvaient mais on est encore une équipe en construction, qui se cherche. Je suis sûr qu’on va se relever.» Le capitaine de l’Ajax, Davy Klaassen, a aussi été choqué par l’OM. «Marseille était trop fort pour nous. Pour l’Ajax actuel, l’OM est une équipe trop grande, trop forte. On a essayé, mais c’est comme ça». L’OM a frappé fort hier lors d’une soirée presque parfaite, après la perte de Facundo Medina sur blessure. Mais les sourires étaient de mise après le match.