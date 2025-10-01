OM : la réponse forte du très critiqué Igor Paixão

Cet été, l’Olympique de Marseille a cassé sa tirelire pour s’offrir Igor Paixão. En effet, les Phocéens ont déboursé 35 M€ pour l’arracher au Feyenoord Rotterdam. Le Brésilien est ainsi devenu la recrue la plus chère de l’OM. Forcément, les attentes ont été plus élevées à son arrivée. Blessé, le footballeur sous contrat jusqu’en 2030 a dû patienter avant de faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Mais le 12 septembre, il a joué ses premières minutes face au FC Lorient en Ligue 1 (29 minutes de jeu). Puis, il a enchaîné avec 24 minutes sur le pré lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions face au Real madrid. Paixão a ensuite connu ses deux premières titularisations face au PSG (61 minutes) et contre Strasbourg (58 minutes).

Le réveil tonitruant de Paixão

Mais le natif de Macapa ne s’était pas montré décisif sur ses 4 premières apparitions. Quelques doutes et critiques étaient ainsi apparus. Mais le joueur de 25 ans a mis tout le monde d’accord hier soir à l’occasion du match contre l’Ajax Amsterdam en C1. Un adversaire que le footballeur auriverde connaît sur le bout des doigts depuis son passage au Feyenoord. Titulaire, il n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence puisqu’il a signé un doublé en moins de 15 minutes (6e, 12e). Dans tous les bons coups, le remuant Paixão a ensuite enfilé son costume de passeur sur le but de Pierre-Emerick Aumbameyang. Remplacé à la 62e minute, il a justifié les raisons pour lesquelles l’OM a décidé de miser autant sur lui.

Elu homme du match par la Rédaction FM, qui lui a donné la note de 8, le Brésilien a réalisé une grosse partie. Les autres médias se sont aussi inclinés à l’image de L’Equipe qui lui a donné la même note. «Des critiques ? L’ailier brésilien, enfin tranchant, a répondu par un doublé en 12 minutes, sur ses premières occasions, en bout de course (6e) et d’une frappe rasante plus lointaine (12e). Et il a ajouté une passe décisive bien sentie pour Aubameyang (52e), avant d’être relayé par Angel Gomes (62e), moins en vue à gauche.» La Provence a été encore plus séduite puisqu’elle lui a attribué la note de 9 pour l’ensemble de son oeuvre face aux Bataves.

L’OM n’est pas surpris

«Transfiguré ! Au revoir l’ailier un peu emprunté. Bienvenue au Brésilien, tranchant, clinique et brutal. Il fausse compagnie à Regeer pour ouvrir le score (6e), avant d’envoyer une patate, dont il a le secret, au fond des filets (12e). Il offre même un but à "Auba" (52e)», a écrit le quotidien régional qui a précisé dans un autre article que le Brésilien, «grand bonhomme de la soirée», a enfin «lancé sa saison». Bref, tout le monde a été emballé par sa prestation. Du côté de l’OM, on n’est pas surpris par Paixão. C’est le cas de Medhi Benatia, qui n’a pas hésité à monter au créneau pour le défendre face à la presse hier soir.

«Quand je regarde le mercato et les prix des ailiers cet été, il est dans les standards. Il a été meilleur joueur de son championnat l’an dernier et a prouvé en Ligue des Champions. On l’a suivi deux mois malgré sa blessure. C’était un de nos objectifs prioritaires avec Pablo et le coach. Il est travailleur, souriant, il voulait vraiment Marseille. Signer un doublé en Ligue des Champions, c’est magnifique pour son adaptation et sa confiance.» Roberto De Zerbi, lui, a préféré tacler ceux qui ont douté trop vite de sa recrue.

Le Brésilien veut marquer l’histoire à Marseille

«Les critiques à Marseille, c’est comme le soleil, il y en a toujours. Quand on ne sait pas quoi écrire, on cherche à critiquer. Avec le staff technique, on a cherché à augmenter son temps de jeu au fur et à mesure et ce soir il a marqué. Déjà à Strasbourg, on a vu des choses différentes. Les buts servent aux attaquants, je suis très content.» Le principal intéressé, lui, était sur un nuage. «Je suis content de ma partie, j’ai marqué deux buts. C’est très important pour moi et pour ma confiance. J’ai eu une blessure de quatre mois, donc je suis très heureux de cette opportunité et de l’équipe. Nous avons joué un bon football aujourd’hui et marquer mes deux premiers buts ici au Vélodrome est quelque chose de spécial.»

Il a ajouté : «j’ai beaucoup aimé être ici (au Vélodrome, ndlr). C’est une soirée magnifique, l’ambiance dans le club aussi est super agréable. Je suis très content et je veux marquer l’histoire ici à Marseille (…) J’ai déjà affronté l’Ajax, c’est une très bonne équipe. Je suis entré avec beaucoup d’envie et j’ai fait une belle partie. Ce but m’a donné confiance pour le reste du match et pour le championnat.» Enfin, il a conclu en parlant de sa relation avec RDZ. «C’est un très bon entraîneur, il me donne toute sa confiance. Je suis très content de l’opportunité et de la confiance qu’il m’offre.» Paixão lui a rendu hier soir avec 2 buts et 1 assist.