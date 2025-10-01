Quand Kevin Gameiro a refusé l’OM

Formé à Strasbourg et passé par Lorient puis le PSG avant de connaître une longue carrière dans le championnat espagnol, Kevin Gameiro est revenu au RCSA en 2021 et a fini par prendre sa retraite en 2025. Désormais consultant, l’ancien international français est revenu sur un épisode qui aurait pu changer la fin de sa carrière : son choix de ne pas rejoindre l’OM, alors que le club phocéen l’avait contacté avant son club formateur.

«Non, ce n’était pas possible», a-t-il assuré dans l’émission Late Football Club sur Canal+ Foot. «Si on m’a contacté ? Oui, plusieurs fois. La dernière fois, c’était avant mon retour à Strasbourg. Ce n’est même pas que Strasbourg l’emporte, parce qu’à ce moment-là, je n’avais même pas encore Strasbourg. Du coup, c’est un choix familial et de cœur qui m’a fait refuser l’OM. En partie parce que j’ai joué à Paris, et aussi parce que j’avais mes enfants. Je pensais à eux, et je sais que c’est un contexte particulier. Et à 34 ans, tu as peut-être pas envie de toute cette pression.»