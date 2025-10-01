OM : Medhi Benatia s’enflamme pour Aguerd et Vermeeren

Au sortir du large succès de l’OM face à l’Ajax au Vélodrome (4-0), Medhi Benatia n’a pas caché sa satisfaction. Le directeur sportif a souligné l’ambiance exceptionnelle d’un stade plein pour la première victoire marseillaise à domicile en Ligue des Champions cette saison. Il a insisté sur l’importance de ce résultat, après un mois d’août compliqué, et s’est réjoui de l’intégration rapide des recrues offensives comme Igor Paixao et Matt O’Riley. Seul bémol de la soirée : la blessure de Facundo Medina, en attente d’examens, qui ternit légèrement la fête.

Medhi Benatia n’a pas manqué de souligner l’importance de deux recrues phares de l’été. À propos d’Arthur Vermeeren, il a déclaré : « Arthur est un super joueur. On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Premier match au Vélodrome, il était très tranquille. Techniquement, toujours orienté, toujours en mouvement. C’est un vrai joueur de football. Même s’il n’est que prêté, si le projet lui plaît et s’il enchaîne ce genre de prestations, on pourrait le voir ici pour plusieurs années. » Des mots forts de Benatia, ensuite à propos que Nayef Aguerd, le directeur sportif a ajouté : « ce n’est pas que grâce à moi qu’il est là. La vérité, c’est le coach qui le voulait ! Aux États-Unis, quand le coach l’a vu, il a dit : “On arrête tout, je veux Nayef Aguerd.” Les négociations ont été longues, mais on le suivait depuis un moment. C’est un joueur de niveau international, il s’est adapté rapidement et communique dans plusieurs langues. Il apporte calme et sérénité, que ce soit dans la relance ou dans les replis. Pour moi, en plus d’être un très bon joueur, c’est un leader. Et on en avait besoin. » Une soirée parfaite pour l’OM.