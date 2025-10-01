Le Barça foudroie le PSG

FC Barcelone-PSG : c’était l’affiche que tout le monde voulait voir la saison passée en finale de Ligue des Champions. Mais l’Inter Milan en a décidé autrement. Qu’à cela ne tienne, la phase de championnat de Ligue des Champions va offrir l’une des affiches les plus spectaculaires de ces dernières années dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un match qui détient de nombreuses symboliques entre deux clubs qui ont appris à se détester ces dix dernières années. Malgré de nombreux forfaits de part et d’autre, ce Barça-PSG est très attendu. Si le nouveau Ballon d’Or et ex du Barça Ousmane Dembelé sera forfait tout comme Désiré Doué, le club de Luis Enrique, champion d’Europe en titre aura des arguments à faire valoir. Et que dire du FC Barcelone d’Hansi Flick. Un temps incertain, Lamine Yamal, le nouveau lauréat du trophée Kopa, sera bien présent mercredi, et il suffit de voir son entrée en jeu tonitruante face à la Real Sociedad pour semer le trouble auprès de la défense parisienne.

La suite après cette publicité

Autant de perspectives qui laissent augurer un gros match, mais à une victoire probable du club catalan face à Paris. Pour ce choc XXL en C1, PARIONS SPORT en ligne a mis en place une offre exceptionnelle, pour vous permettre de parier sans le moindre risque sur votre sport favori. Pour démarrer votre expérience de jeu dans les meilleures conditions, PARIONS SPORT en ligne vous rembourse jusqu’à 100€ en Freebets si votre premier pari est perdant. (crédits de jeu non retirables. Montant remboursé équivalent au montant de la première mise, dans la limite de 100€.)

Parmi les différents paris proposés par PARIONS SPORT en ligne pour cette rencontre Barça-PSG, *voici plusieurs cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

Le Barça gagne contre le PSG, cote à 1,85

Invaincu depuis le début de saison, le Barça, malgré de nombreux absents sur blessures, n’en finit plus d’impressionner depuis le début de saison. Face au PSG, la bande à Hansi Flick reste favorite. Il faut dire que si le Barça sera handicapé de plusieurs titulaires (Garcia, Fermin, Gavi ou Raphinha), ce n’est rien comparé à l’hécatombe qui touche le champion d’Europe en titre qui compte près de la moitié de l’équipe titulaire d’absente (Dembelé, Doué, Marquinhos, Joao Neves), avec un Vitinha et surtout un Khvicha Kvaratskhelia plus qu’incertain. Dans les mêmes conditions, le PSG s’était incliné face à l’OM lors du Classique. Alors, face à une équipe barcelonaise à la force de frappe bien plus impressionnante (Lewandowski, Yamal, Rashford) et sans son leader et capitaine Marquinhos, le PSG devrait montrer ses limites et s’incliner.

La suite après cette publicité

But de Marcus Rashford cote à 2,85

S’il y a bien un élément qui est en train de monter en puissance au Barça lors de ces derniers matches, c’est bien Marcus Rashford. Avec 2 buts et 3 passes décisives lors de ses 5 matches disputés avec le club catalan, l’ancien crack de Manchester United est dans une forme éblouissante. Nul doute que fasse à une équipe du PSG qui lui avait plutôt bien réussi par le passé, Rashford devrait se mettre en évidence avec pourquoi pas un but à la clé. Pour rappel, lors du premier match de Ligue des Champions du Barça à Newcastle, il avait écœuré la défense des Magpies en inscrivant un doublé. De quoi le voir marquer face à Paris, la cote de 2,95 est tentante…

La suite après cette publicité

Le PSG ouvre le score face au Barça, cote à 2,00

Si le onze titulaire du PSG sera profondément remanié face au Barça, il faut faire confiance à Luis Enrique pour guider au mieux ses troupes. Et Paris va tenter d’imposer son rythme et de faire la différence dès l’entame du match. Si cela parait difficile de le faire pendant 90 minutes, on voit bien Paris marquer le premier but du match. Si vous êtes convaincus que le PSG va faire un résultat en Catalogne, n’hésitez pas d’autant que si vous perdez ce premier pari, PARIONS SPORT en ligne vous rembourse directement le montant de votre mise en Freebets (dans la limite de 100€).

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 100€.

Parions Sport en Ligne vous offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur cet Barça-PSG et ce, sans prendre de risques !

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 100 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici un but de Marcus Rashford face au PSG coté à 2,85.

Misez par exemple votre premier pari de 100€ sur cette cote et tentez de gagner 285 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 100€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription, le montant du bonus perçu dépendra du montant de votre première mise )

(*** cotes soumises à variations)