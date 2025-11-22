FC Barcelone - Athletic Bilbao : les compos officielles

A l’occasion de la 13e journée de Liga, le Barça accueille l’Athletic Bilbao (coup d’envoi 16h15, un match à suivre sur FM). Match spécial pour les Catalans puisqu’ils retrouvent le Camp Nou, après plus de deux ans à jouer à Montjuïc pour cause de travaux. Deuxièmes, ils ont aussi l’occasion de recoller au Real Madrid, qui joue dimanche à Elche, en s’imposant. En face, Bilbao alterne entre le bon et le moins bon et navigue à la 7e place avec 17 points.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Hansi Flick est privé de Gavi, Pedri, Ter Stegen, De Jong et Rashford. Koundé est titulaire à droite de la défense où Gerard Martin accompagne Cubarsi dans l’axe. Olmo épaule Eric Garcia dans l’entrejeu alors que devant Lewandowski sera soutenu par Yamal, Fermin et Ferran. Côté Ernesto Valverde, ancien coach du FCB, Inaki Williams est forfait tout comme Diaz, Sannadi et Egiluz. Il reste fidèle au 4-2-3-1 avec notamment Laporte et Berchiche, passé par le PSG, en défense. Devant, Nico Williams est bien présent dans son couloir gauche avec Sancet en soutien d’Unai.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Joan Garcia - Koundé, Cubarsi, Martin, Baldé – Eric Garcia, Olmo – Yamal, Fermin, Ferran – Lewandowski.

La suite après cette publicité

Athletic Bilbao : Simon - Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche - Galarreta, Jauregizar - Berenguer, Sancet, Williams - Unai.