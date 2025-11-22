Liga : la Real Sociedad renverse Osasuna et intègre le top 10

Ce samedi, pour le compte de la 13e journée de Liga, la Real Sociedad se déplaçait à Osasuna pour un match de seconde partie de tableau. La Real Sociedad va beaucoup mieux et restait sur 6 matchs sans défaite, tandis qu’Osasuna restait une défaite (1-0) contre Séville. Avant la rencontre, les deux formations espagnoles n’étaient qu’à 2 points d’écart : 13 pour les Basques contre 11 pour les hommes de Alessio Lisci.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Real Sociedad 16 13 -1 4 4 5 17 18 17 Osasuna 11 13 -6 3 2 8 10 16

Le match a basculé en faveur d’Osasuna peu avant la pause, grâce à l’ouverture du score de Catena à la 42e minute. Mais dès le retour des vestiaires, Brais Méndez a remis La Real sur les bons rails en égalisant à la 52e (1-1). Gonçalo Guedes, ancien joueur du PSG, a ensuite redonné l’avantage à la Sociedad (1-2), avant que Ander Barrenetxea ne scelle le score final à 1-3 à la 82e minute. Arguibide a même été exclu à la 87e côté Osasuna. Au classement de Liga, la Real Sociedad remonte à la 10e place, tandis que Osasuna campe à la 17e.