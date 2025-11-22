BL : Francfort s’impose contre Cologne dans un match totalement fou

Pour le compte de la 11e journée de Bundesliga, Francfort se déplaçait à Cologne dans un match qui s’annonçait intense et indécis. Les locaux ont surpris tout le monde dès la 4e minute grâce à Kaminski (1-0), mais Francfort a très bien réagi avant la pause avec un but de Theate à la 39e minute, suivi de Dahoud, permettant aux visiteurs de renverser la situation et de mener à la mi-temps (1-2).

Série en cours Plus de statistiques Cologne D V D D N Francfort V N N D V

En seconde période, Francfort a continué de dominer et Burkard a inscrit un doublé (59e et 63e) pour porter le score à 1-4. Cologne a tenté de recoller au score avec Bulter à la 83e minute (2-4) et Waldschmidt quelques instants plus tard (3-4), relançant totalement le suspense. Malgré ce finish haletant, Francfort s’est finalement imposé et prend la 6e place du championnat, tandis que Cologne reste 9e.