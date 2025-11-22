Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

BL : Francfort s’impose contre Cologne dans un match totalement fou

Par Allan Brevi
1 min.
Arthur Theate @Maxppp
Cologne 3-4 Francfort

Pour le compte de la 11e journée de Bundesliga, Francfort se déplaçait à Cologne dans un match qui s’annonçait intense et indécis. Les locaux ont surpris tout le monde dès la 4e minute grâce à Kaminski (1-0), mais Francfort a très bien réagi avant la pause avec un but de Theate à la 39e minute, suivi de Dahoud, permettant aux visiteurs de renverser la situation et de mener à la mi-temps (1-2).

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Cologne
D
V
D
D
N
Francfort
V
N
N
D
V

En seconde période, Francfort a continué de dominer et Burkard a inscrit un doublé (59e et 63e) pour porter le score à 1-4. Cologne a tenté de recoller au score avec Bulter à la 83e minute (2-4) et Waldschmidt quelques instants plus tard (3-4), relançant totalement le suspense. Malgré ce finish haletant, Francfort s’est finalement imposé et prend la 6e place du championnat, tandis que Cologne reste 9e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Francfort
Cologne

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Francfort Logo Eintracht Francfort
Cologne Logo 1. FC Cologne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier