Israël perd son équipementier

Quelques mois seulement après avoir conclu son partenariat avec l’équipe nationale d’Israël, Reebok revient déjà sur sa décision. La marque a demandé le retrait immédiat de son logo des maillots et des shorts, répondant ainsi à l’appel au boycott lancé par le mouvement BDS. « L’IFA n’a jamais signé d’accord direct avec Reebok International. La société a cédé à des menaces de boycott ridicules qui ne la concernaient même pas », précise la Fédération, qui souligne que le partenariat avait été conclu via un fournisseur local.

La suite après cette publicité

Cette décision intervient alors que la pression internationale sur le sport israélien s’intensifie. Jeudi 25 septembre, Associated Press rapportait que l’UEFA envisageait un vote pour suspendre la Fédération israélienne en raison du conflit à Gaza, une suspension également réclamée par Éric Cantona lors du concert « Together for Palestine » à Londres. « Cela fait maintenant 716 jours que nous avons traversé ce qu’Amnesty International a qualifié de génocide. Et pourtant, Israël continue d’être autorisé à participer. La Fifa et l’UEFA doivent suspendre Israël », avait-il insisté.