Un groupe de 48 athlètes, dont Paul Pogba, a signé une pétition pour l’exclusion d’Israël

L’horreur. Chaque jour, en allant sur les réseaux sociaux, les images du peuple palestinien ont de quoi émouvoir. Prises pour cible depuis des décennies, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont ciblées chaque jour par des attaques d’Israël depuis le 7 octobre 2023 et l’attaque du Hamas contre le pays. Depuis près de deux ans, le peuple palestinien est ciblé par des roquettes et affamé. Une situation qui commence enfin à préoccuper les autorités internationales.

La suite après cette publicité

Alors que des grandes puissances mondiales ont prononcé des discours pour la fin de ce conflit à l’ONU, l’UEFA explore également des sanctions contre Israël. Selon plusieurs médias anglophones, les membres du comité exécutif de l’UEFA pourraient rapidement voter pour une suspension de la fédération israélienne en raison de la guerre à Gaza. Un vote qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine.

Paul Pogba a signé une pétition pour exclure Israël des compétitions internationales

À l’instar du sort réservé à la Russie depuis le conflit avec l’Ukraine, Israël pourrait donc ne plus disputer la moindre compétition européenne et la FIFA pourrait également décider de sévir contre le pays en l’empêchant de participer à la prochaine Coupe du monde sur le continent américain. En attendant, la pression commence déjà à s’accentuer pour appeler les autorités à faire quelque chose contre un état commettant des crimes de guerre.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, la BBC nous apprend également qu’un groupe de 48 athlètes a décidé de signer une pétition pour appeler à l’expulsion d’Israël et des clubs israéliens à toutes compétitions internationales. Une initiative courageuse qui a notamment été paraphée par Paul Pogba. Sur la voie du retour, le joueur de l’AS Monaco a décidé de passer à l’action aux côtés notamment d’Hakim Ziyech, l’ancien capitaine d’Ipswich Sam Morsy et l’ancien joueur de cricket anglais Moeen Ali. Reste à savoir si cette initiative brave permettra d’enfin amener des sanctions contre Israël.