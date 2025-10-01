FC Barcelone - PSG : les compositions probables

Le choc de Ligue des Champions que tout le monde attendait en mai dernier a finalement bien lieu. Il a fallu attendre 4 mois de plus, et il ne s’agit pas de la finale mais de la 2e journée de la phase de championnat de la compétition (coup d’envoi donné à 21h). Ce n’est pas pour autant que ce rendez-vous tombe à l’eau. Il y a comme un avant-goût de phase finale entre les deux clubs prétendants à la victoire finale. Le Barça part sans doute légèrement favori car, en plus de jouer à Montjuïc, il dispose de la plupart de ses hommes forts, là où le PSG se présente franchement diminué, notamment au milieu de terrain et en attaque.

Hansi Flick doit tout de même compter sans son gardien titulaire Joan Garcia, blessé. C’est donc Szczęsny qui est attendu dans le but de son 4-3-3 où la défense sera au quasi complet. Koundé est bien sûr attendu en latéral droit alors que Gerard Martin devrait être titulaire à gauche. Alejandro Baldé est de retour de blessure et sans doute un peu juste pour entrer dans le onze. Araujo et Cubarsi sont attendus dans la charnière centrale. L’Uruguayen aura une revanche à prendre sur le PSG, lui qui avait précipité la défaite des siens il y a 18 mois en quart de finale retour de C1 avec son expulsion.

Le PSG très diminué

Le milieu devra être un peu repensé aussi avec les absences de Gavi et Fermin Lopez. Pedri, qualifié par Luis Enrique, son ancien sélectionneur avec la Roja, de «Harry Potter» sera le fer de lance de son équipe, épaulé par De Jong et Olmo. Devant, Lamine Yamal sera scruté à la loupe dans son association avec Rashford, auteur d’un doublé lors de la 1ère journée, et Lewandowski. Le PSG est prévenu de ce qu’il attend, lui qui s’apprête à jouer avec une équipe remaniée. Coupable au Vélodrome il y a dix jours, Lucas Chevalier disputera le premier grand choc européen de sa carrière avec Paris, aidé d’une défense où Marquinhos est absent, blessé.

Pour pallier l’absence du capitaine, le technicien asturien devrait opter pour Zabarnyi, la recrue phare de l’été, et Pacho. Les côtés de la défense seront occupés par ce qui se fait de mieux en ce moment avec Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Le duel entre le Portugais et Yamal aura d’ailleurs une saveur particulière. Dans l’entrejeu, les incertitudes ne manquent pas puisque Joao Neves, Vitinha, Ruiz pourraient démarrer s’ils sont aptes mais les trois titulaires sont diminués. Devant aussi c’est l’hécatombe avec les forfaits de Dembélé, Doué et Kvaratskhelia. Barcola incarnera le rôle de leader d’attaque, lui qui débuterait avec Lee à droite et Mayulu en pointe dans une animation offensive new-look.

Szczęsny – Koundé, Araujo Cubarsi, Martin – Pedri, De Jong, Olmo – Rashford, Lewandowski, Yamal.

Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Joao Neves, Vitinha, Ruiz – Lee, Mayulu, Barcola.

