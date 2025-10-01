Barça-PSG : l’Espagne pense que Frenkie de Jong aurait dû être exclu après sa faute sur Mendes

C’est l’une des actions polémiques de la première période du choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. À la 33e minute, Frenkie de Jong a été coupable d’une grosse semelle par derrière sur Nuno Mendes. Sanctionné d’un carton jaune par l’arbitre du match, le milieu batave aurait dû voir rouge selon l’ancien arbitre espagnol Iturralde González.

« De Jong a risqué gros. Si la VAR avait appelé l’arbitre, cela n’aurait pas été surprenant. C’est une action qui échappe à la VAR, car l’arbitre a considéré qu’il s’agissait d’un coup de pied accidentel lors d’une course par-derrière. Ces actions, si vous vous mettez à terre, sont sanctionnées à 100 % par la VAR d’un carton rouge, car vous ne contrôlez plus votre corps ni votre force sur l’action », a-t-il déclaré dans les colonnes de AS. Un avis partagé par le consultant de Marca, Pérez Burrull. «L’action du milieu de terrain du FC Barcelone est suffisamment dangereuse et sans possibilité de jouer le ballon, pour mériter un carton rouge».