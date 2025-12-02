Barça : Frenkie de Jong forfait pour le choc face à l’Atlético

Ce mardi, le FC Barcelone reçoit l’Atlético de Madrid pour le compte de la 19e journée avancée de Liga. Pour ce choc au Spotify Camp Nou, Hansi Flick a décidé de partir avec un groupe de 22 joueurs, sans Frenkie de Jong. Fièvreux, le milieu de terrain néerlandais ne s’est pas entraîné ce lundi, lui qui était censé démarrer la rencontre.

Une nouvelle absence de taille pour Flick, après celle de Ronald Araujo. Déjà absent contre Alavés, le défenseur uruguayen ne jouera plus avec le club catalan pendant une durée indéterminée suite à des soucis personnels. « Ronald n’est pas prêt à jouer. C’est une situation privée et je n’en dirai pas plus. Je vous demande de respecter cela, c’est tout ce que je peux et vais dire », avait indiqué son entraîneur en conférence de presse, lundi.