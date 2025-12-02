Menu Rechercher
Commenter 12

Le top 10 du Golden Boy 2025 dévoilé !

Par Sebastien Denis
1 min.
Désiré Doué célèbre son doublé en finale de Ligue des Champions. @Maxppp

Ce lundi, Désiré Doué a reçu le trophée du Golden Boy 2025. Ce prix prestigieux créé par Tuttosport, auquel participent 50 grands médias européens (dont Foot Mercato) et qui récompense tous les ans depuis 2003 le meilleur joueur évoluant en Europe de moins de 21 ans, voit donc l’attaquant international tricolore du PSG succéder à Lamine Yamal, sacré en 2024. L’ancien Rennais a largement dominé le classement avec 450 points, terminant loin devant Arda Güler (Real Madrid), 2e avec 163 points, et Pau Cubarsí (FC Barcelone) qui complète le podium avec 161 points.

La suite après cette publicité

En quatrième position, on retrouve Dean Huijsen, le défenseur du Real Madrid, avec 160 points, suivi de la pépite turque de la Juve Kenan Yildiz, 5e avec 148 points. Vient ensuite, bien plus loin derrière, un autre joueur du Real : Franco Mastantuono avec 41 points. Warren Zaïre-Emery est quant à lui 7e avec 37 points. À noter également la onzième place de Senny Mayulu, grande révélation de la saison passée en Ligue 1 avec le PSG et buteur en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan.

Le top 10 du classement du Golden Boy Tuttosport :

  1. Désiré Doué (FRA/PSG) - 450 points
  2. Arda Güler (TUR/Real Madrid) - 163 points
  3. Pau Cubarsí (ESP/Barça) - 161 points
  4. Dean Huijsen (ESP/Real Madrid) - 160 points
  5. Kenan Yildiz (TUR/Juventus) - 148 points
  6. Franco Mastantuono (ARG/Real Madrid) - 41 points
  7. Warren Zaïre-Emery (FRA/PSG) - 37 points
  8. Jobe Bellingham (ANG/Dortmund) - 28 points
  9. Francesco Esposito (ITA/Inter) - 19 points
  10. Lucas Bergvall (SUE/Tottenham) - 13 points
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Real Madrid
Barcelone
Juventus
Dortmund
Inter Milan
Désiré Doué
Pau Cubarsí
Arda Güler
Dean Huijsen
Kenan Yıldız

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
Juventus Logo Juventus Turin
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Inter Milan Logo Inter Milan
Désiré Doué Désiré Doué
Pau Cubarsí Pau Cubarsí
Arda Güler Arda Güler
Dean Huijsen Dean Huijsen
Kenan Yıldız Kenan Yıldız
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier