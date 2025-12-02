Le top 10 du Golden Boy 2025 dévoilé !

Ce lundi, Désiré Doué a reçu le trophée du Golden Boy 2025. Ce prix prestigieux créé par Tuttosport, auquel participent 50 grands médias européens (dont Foot Mercato) et qui récompense tous les ans depuis 2003 le meilleur joueur évoluant en Europe de moins de 21 ans, voit donc l’attaquant international tricolore du PSG succéder à Lamine Yamal, sacré en 2024. L’ancien Rennais a largement dominé le classement avec 450 points, terminant loin devant Arda Güler (Real Madrid), 2e avec 163 points, et Pau Cubarsí (FC Barcelone) qui complète le podium avec 161 points.

En quatrième position, on retrouve Dean Huijsen, le défenseur du Real Madrid, avec 160 points, suivi de la pépite turque de la Juve Kenan Yildiz, 5e avec 148 points. Vient ensuite, bien plus loin derrière, un autre joueur du Real : Franco Mastantuono avec 41 points. Warren Zaïre-Emery est quant à lui 7e avec 37 points. À noter également la onzième place de Senny Mayulu, grande révélation de la saison passée en Ligue 1 avec le PSG et buteur en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan.

Le top 10 du classement du Golden Boy Tuttosport :