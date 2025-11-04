Désiré Doué remporte le Golden Boy 2025 !

Un mois après la grande journée média organisée à Gênes dans le flambant neuf centre d’entraînement du Genoa, Tuttosport a convoqué à nouveau la presse ce mardi, cette fois à Turin, au Grattacielo della Regione Piemonte, pour y dévoiler l’identité du futur lauréat du Golden Boy 2025. À Gênes, la liste finale des 25 talents encore en lice avait été révélée, dessinant les contours de la nouvelle génération dorée du football européen : Pau Cubarsí, Désiré Doué, Myles Lewis-Skelly, Warren Zaïre-Emery, Dean Huijsen, Kenan Yildiz, Ethan Nwaneri, Geovany Quenda, Jorell Hato, Archie Gray, Eliesse Ben Seghir, Leny Yoro, Arda Güler, Victor Froholdt, Lucas Bergvall, Mamadou Sarr, Senny Mayulu, Estêvão, Franco Mastantuono, Nico O’Reilly, mais aussi quatre wild-cards venues ajouter du piquant à la sélection en les personnes de Jobe Bellingham, Francesco Pio Esposito, Aleksandar Stankovic, Giovanni Leoni et Rodrigo Mora.

La suite après cette publicité

Une short-list impressionnante, reflet d’une génération aussi précoce que talentueuse, mais dans laquelle un nom se détachait déjà nettement. C’est donc à Turin, dans l’imposante tour de la Région du Piémont – troisième bâtiment le plus haut d’Italie – que l’organisateur a levé officiellement le suspense. Ce rendez-vous avait un objectif clair : expliquer les contours du gala prévu en décembre, en détaillant son format, ses invités et le déroulé de la soirée… mais surtout annoncer le vainqueur 2025, celui autour duquel sera construite toute la cérémonie. Une annonce rare puisque Tuttosport joue désormais la carte de la mise en scène à long terme, qui confirme une tendance forte : le Golden Boy est devenu non seulement un trophée, mais un véritable événement médiatique continental. Et au terme de cette présentation turinoise, un nom s’est imposé, sans trembler, sans contestation, comme l’évidence absolue de cette édition.

La suite après cette publicité

Désiré Doué sans contestation

Sans surprise, Désiré Doué sera le nouveau Golden Boy 2025. L’international français, arrivé au PSG en juillet 2024, a bouleversé la hiérarchie dès sa première demi-saison parisienne avant de survoler l’exercice 2024-2025. Titulaire indiscutable, décisif dans les grands rendez-vous comme lors de la finale contre l’Inter Milan et symbole d’un projet technique ambitieux tourné vers la jeunesse, Doué a participé à une année historique ponctuée d’un quintuplé monumental : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions et Supercoupe d’Europe. Ajoutez à cela son importance dans le jeu, sa capacité à faire la différence balle au pied, son intelligence tactique et son adaptation instantanée dans un effectif à l’origine barré par la concurrence d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Tous les voyants étaient au vert.

Premier du classement parmi les joueurs éligibles, leader naturel du Golden Boy Index après l’inéligibilité réglementaire de Lamine Yamal, Désiré Doué va inscrire son nom au palmarès avec l’aura d’un joueur dont la trajectoire semble déjà tracée vers les sommets. Il reste désormais à patienter jusqu’au lundi 15 décembre, date à laquelle la cérémonie officielle aura lieu à Turin, devant les caméras et les grands décideurs du football européen. Désiré Doué y sera célébré comme le nouveau roi de cette génération, rejoignant une aristocratie prestigieuse, de Lionel Messi à Kylian Mbappé en passant par Erling Haaland et Lamine Yamal. Une soirée durant laquelle l’attaquant parisien entrera symboliquement « dans la cour des grands », et qui s’annonce déjà comme l’un des moments forts de la fin d’année footballistique. Paris, la France et l’Europe du football retiendront sans doute cette date, celle où Désiré Doué, éclatant de maturité et de talent, aura officiellement changé de dimension.