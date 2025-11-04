Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : les regrets de Khvitcha Kvaratskhelia après la défaite face au Bayern

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Au Parc des Princes, le PSG a encore rendu les armes face au Bayern Munich (1-2). Présent en zone mixte après ce match comptant pour la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Khvitcha Kvaratskhelia a logiquement affiché sa déception. Ça a été un match difficile. L’entame a été très mauvaise pour nous. On a concédé deux buts sur nos erreurs. On doit les analyser, et faire mieux lors des prochains matches.

Reconnaissant la supériorité des Munichois, le Géorgien de 24 ans a finalement conclu son intervention avec un discours plus combattif. «Tous les trois jours, il y a un match, et on doit se remettre très vite. C’est difficile. Quand vous avez de petites douleurs, vous devez faire avec. C’est le football, c’est notre métier. On n’a pas le choix». Rendez-vous dès dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium…

Ligue des Champions
PSG
Khvicha Kvaratskhelia

