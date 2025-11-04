PSG : l’aveu inquiétant de Bradley Barcola après la défaite face au Bayern…

Soirée cauchemar pour le PSG. Défait par le Bayern Munich lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le club de la capitale a, en plus, perdu Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sur blessure. Après la rencontre, Bradley Barcola a lui aussi avoué être sur un fil sur le plan physique…

«J’étais bien en première période. En deuxième, j’étais très très très fatigué. J’ai essayé de donner le max. L’enchaînement des matches fait mal, je commence à le ressentir. Ça commence à tirer», a notamment reconnu l’ailier francilien. De quoi inquiéter un peu plus les supporters parisiens…