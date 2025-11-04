Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue 1

PSG : l’aveu inquiétant de Bradley Barcola après la défaite face au Bayern…

Par Josué Cassé
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Soirée cauchemar pour le PSG. Défait par le Bayern Munich lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le club de la capitale a, en plus, perdu Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sur blessure. Après la rencontre, Bradley Barcola a lui aussi avoué être sur un fil sur le plan physique…

La suite après cette publicité

«J’étais bien en première période. En deuxième, j’étais très très très fatigué. J’ai essayé de donner le max. L’enchaînement des matches fait mal, je commence à le ressentir. Ça commence à tirer», a notamment reconnu l’ailier francilien. De quoi inquiéter un peu plus les supporters parisiens…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ligue des Champions
PSG
Bradley Barcola

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bradley Barcola Bradley Barcola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier