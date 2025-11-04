Vidéo : les réseaux sociaux sont choqués après le tacle de Luis Diaz sur Hakimi

Le PSG accueillait le Bayern Munich ce mardi soir pour la 4ᵉ journée de Ligue des Champions et le club allemand a confirmé son statut d’invaincu. Les Bavarois l’ont emporté 2-1 sur la pelouse du Parc des Princes grâce à un doublé de Luis Diaz… une mi-temps quasi parfaite pour le Colombien qui s’est conclue par un carton rouge logique après un tacle très dangereux sur Achraf Hakimi. Le Marocain est sorti sur blessure, en larmes, ce qui n’a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux…