Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue des Champions

Vidéo : les réseaux sociaux sont choqués après le tacle de Luis Diaz sur Hakimi

Par Jules Kutos-Bertin
PSG 1-2 Bayern Munich

Le PSG accueillait le Bayern Munich ce mardi soir pour la 4ᵉ journée de Ligue des Champions et le club allemand a confirmé son statut d’invaincu. Les Bavarois l’ont emporté 2-1 sur la pelouse du Parc des Princes grâce à un doublé de Luis Diaz… une mi-temps quasi parfaite pour le Colombien qui s’est conclue par un carton rouge logique après un tacle très dangereux sur Achraf Hakimi. Le Marocain est sorti sur blessure, en larmes, ce qui n’a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
PSG
Luis Díaz
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Díaz Luis Díaz
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier