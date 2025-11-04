Menu Rechercher
PSG : Khvitcha Kvaratskhelia croise les doigts pour Dembélé et Hakimi

Par Josué Cassé
Khvicha Kvaratskhelia face à Liverpool @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Présent en zone mixte après le revers concédé par le PSG face au Bayern Munich, Khvitcha Kvaratskhelia est revenu sur la soirée noire des siens, et notamment les blessures d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Le Géorgien, comme tout le PSG, attend désormais de bonnes nouvelles…

«C’est compliqué quand on perd ce genre de joueurs. Ils sont très importants pour nous, vous le savez, mais c’est le football. Il faut espérer qu’ils se remettront vite, et qu’ils reviendront encore plus forts».

