Bayern Munich : Luis Díaz, le bourreau du PSG !

Le PSG a définitivement trouvé sa bête noire. En s’imposant (2-1), ce mardi soir, lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Bayern Munich est, en effet, devenu la seule équipe à avoir remporté trois matches consécutifs à l’extérieur contre le club parisien dans la plus prestigieuse des compétitions européennes (les deux derniers sur le score de 1-0 en avril 2021 et en février 2023). Une victoire de prestige permettant aux hommes de Vincent Kompany de reprendre la tête du classement, à égalité avec Arsenal, tombeur du Slavia Prague un peu plus tôt dans la soirée. Plus que ce succès, l’actuel leader de Bundesliga a surtout fait preuve d’une supériorité implacable lors du premier acte.

Une première mi-temps que les visiteurs ont joué à onze contre onze et durant laquelle les Parisiens ont tout simplement coulé. Juste techniquement, supérieur tactiquement et usant de son expérience des grands rendez-vous - à l’instar d’un Manuel Neuer souvent exaspérant - le club allemand s’est baladé, tout en profitant de la fragilité et du manque de jus des Parisiens. Acteur principal de cette démonstration de force ? Luis Diaz. À la conclusion d’une attaque rapide des siens après une perte de balle parisienne au milieu de terrain, le Colombien profitait de la frappe d’Olise repoussée par Chevalier pour lancer l’ogre bavarois dès l’entame de ce choc (0-1, 4e). Dans tous les bons coups, l’ancien joueur de Liverpool faisait vivre un calvaire à la défense parisienne et doublait finalement la mise sur une nouvelle erreur individuelle…

Un doublé et un tacle assassin…

Pas attaqué, Marquinhos tergiversait et se faisait déposséder du cuir par le buteur de 28 ans. Plein de sang-froid, ce dernier n’en demandait pas tant pour s’offrir un doublé d’une frappe limpide du droit (0-2, 32e). Un sang-froid que l’international colombien allait toutefois perdre juste avant la pause. Battu dans le duel sur une remontée de balle agressive d’Achraf Hakimi, le natif de Barrancas se jetait les deux pieds décollés et découpait son homologue marocain. En larmes, le numéro 2 parisien - qui devrait manquer 3 à 5 semaines de compétition selon les premières informations - était contraint de céder sa place. Après consultation du VAR, l’officiel du soir n’avait lui d’autres choix que d’adresser un carton rouge direct au droitier d’1m80. Qu’importe. Le mal était déjà fait et malgré une domination parisienne au retour des vestiaires et le but de Joao Neves, Luis Diaz restera l’un des principaux acteurs de ce nouveau succès bavarois en terres parisiennes (2-1).

Crédité d’un 7 par la rédaction FM et élu homme du match, le Colombien aux 68 sélections (20 buts) aura, en effet, fait mal au PSG, et ce à tous les niveaux. Interrogé sur le geste de son protégé après la rencontre, Vincent Kompany refusait, de son côté, d’incriminer son joueur, souhaitant malgré tout un prompt rétablissement à Hakimi. «Il n’a pas fait exprès. Il y a l’intensité du match aussi. Il y a une action dommageable. Sur le moment, ça se passe devant moi, je défends d’abord les intérêts de mon équipe. Mais quand j’ai su qu’il (Hakimi) était blessé, j’espère que ce ne sera pas aussi grave que nous avec Musiala contre le PSG et qu’il reviendra au plus vite. C’est un sport de haut niveau, ça va à une vitesse incroyable, ce n’est pas toujours facile d’éviter ces moments». Une chose est sûre, en attendant d’en savoir plus sur la durée d’indisponibilité d’Achraf Hakimi - mais également d’Ousmane Dembélé - le PSG ne gardera, lui, pas de bons souvenirs du passage de Luis Diaz dans la capitale française…