Bayern : l’analyse de Vincent Kompany après la victoire face au PSG

Présent en conférence de presse après la victoire du Bayern Munich face au PSG (2-1), Vincent Kompany a avoué que ce genre de rencontre se jouait sur des détails. «Ce type de match se joue sur un fil. Il y a trois ou quatre moments où si on perd le deuxième ballon… Chaque fois qu’on a joué contre le PSG jusqu’à présent, ça a basculé sur ces moments. Le PSG joue toujours avec une intensité incroyable, avec un pressing énorme. Nous aussi. Ça se joue sur quelques situations de récupération».

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «le collectif bénéficie du talent individuel. Sans Upamecano qui gagne ses duels, ou Laimer qui mène sa bataille avec Barcola, c’est impossible de survivre dans ce genre de match. Ça s’est joué sur le fil aux États-Unis (2-0 pour le PSG, en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs), même quand on a gagné à la maison (1-0 pour le Bayern, en phase de ligue de la dernière C1). La leçon, c’est que quand deux équipes s’affrontent à un tel niveau, ça peut faire un feu d’artifice mais on ne sait pas dans quel sens ça peut tourner». Ce mardi soir, le vent a une nouvelle fois tourné en faveur des Bavarois…