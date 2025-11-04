Ligue des Champions
Bayern : la réaction à chaud de Vincent Kompany
Le Bayern Munich est leader de la phase de ligue de la Ligue des Champions après son succès de prestige sur la pelouse du Parc des Princes (1-2) mardi soir. Son entraîneur Vincent Kompany a livré une réaction pleine de calme au micro de Canal+.
« On a gagné, on a pris trois points, c’est bien, on savait qu’on était capable de le faire aussi. Personne ne gagne des trophées en novembre. Il faut rester calme mais cela nous donne confiance aussi. On a dû défendre à 10 et l’équipe a répondu présent », a-t-il confié. Voilà une 16e victoire en 16 rencontres disputées cette saison.
