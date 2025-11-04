Menu Rechercher
Ligue des Champions

Bayern : la réaction à chaud de Vincent Kompany

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern @Maxppp

Le Bayern Munich est leader de la phase de ligue de la Ligue des Champions après son succès de prestige sur la pelouse du Parc des Princes (1-2) mardi soir. Son entraîneur Vincent Kompany a livré une réaction pleine de calme au micro de Canal+.

« On a gagné, on a pris trois points, c’est bien, on savait qu’on était capable de le faire aussi. Personne ne gagne des trophées en novembre. Il faut rester calme mais cela nous donne confiance aussi. On a dû défendre à 10 et l’équipe a répondu présent », a-t-il confié. Voilà une 16e victoire en 16 rencontres disputées cette saison.

