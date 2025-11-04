Menu Rechercher
PSG-Bayern : la réaction à chaud de Marquinhos

Marquinhos a reconnu la supériorité du Bayern Munich, à 11 contre 11, suite à la défaite du PSG face au club allemand, au Parc des Princes.

PSG 1-2 Bayern Munich

Le Paris Saint-Germain a perdu son deuxième match de la saison, toutes compétitions confondues. Après la défaite au Vélodrome en Ligue 1 face à l’OM, c’est en Ligue des Champions, à domicile que le PSG est tombé, face à un Bayern Munich remonté comme un coucou. Dominés en première période par des Bavarois déchaînés, à l’image de Luis Diaz, les Parisiens ont subi comme rarement au Parc des Princes.

Au micro de Canal+, le capitaine Marquinhos a reconnu la supériorité de son adversaire, lorsque les deux équipes étaient à 11 contre 11. Coupable sur le deuxième but des Munichois, le défenseur brésilien a aussi rappelé qu’il n’était pas à 100 % comme de nombreux coéquipiers.

Marquinhos admet que le Bayern était supérieur

« Oui c’est toujours dur de perdre à la maison. Déception. Il faut s’imposer, jouer mieux. On a trouvé une équipe très bien en place, physiquement surtout. Ils ont été mieux que nous dans l’impact physique, les récupérations hautes. On n’arrivait pas à mettre notre jeu en place. On a beaucoup de joueurs pas à 100 %. Je fais partie de ces joueurs », a confié Marquinhos, avant de poursuivre.

« Il y a des choses à garder de ce match, l’équipe a toujours l’ambition de vouloir battre tous nos adversaires. Il faut faire mieux. Ils étaient supérieurs et en deuxième on était supérieur mais c’était un autre contexte avec le rouge », a-t-il conclu. Il n’a par contre pas pu donner de nouvelles précises des blessés Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Le latéral marocain, plus sévèrement touché, a été vu en béquilles, le pied gauche dans une botte de protection.

