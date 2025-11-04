PSG-Bayern : Hakimi, découpé par Luis Diaz, sort en larmes

C’est une soirée cauchemardesque que vit le PSG au Parc des Princes face au Bayern. Menés 2-0 au score après un doublé de Luis Diaz, les Parisiens ont déjà vu Ousmane Dembélé sortir dès la 25e minute sur blessure. Et le pire est arrivé juste avant la pause.

Achraf Hakimi s’est fait découper par un tacle ignoble de Luis Diaz, par derrière, qui a fait tourner la cheville de l’international marocain. Pas du genre à simuler, le latéral droit s’est écroulé sur la pelouse et a quitté le terrain en larmes, soutenu par le staff médical et ne pouvant pas poser le pied gauche au sol. Une terrible nouvelle pour le PSG et le Maroc.