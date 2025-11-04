Menu Rechercher
Commenter 71
Ligue des Champions

PSG-Bayern : Hakimi, découpé par Luis Diaz, sort en larmes

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Achraf Hakimi sous les couleurs du PSG. @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

C’est une soirée cauchemardesque que vit le PSG au Parc des Princes face au Bayern. Menés 2-0 au score après un doublé de Luis Diaz, les Parisiens ont déjà vu Ousmane Dembélé sortir dès la 25e minute sur blessure. Et le pire est arrivé juste avant la pause.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
Le tacle absolument HORRIBLE de Luis Diaz sur Achraf Hakimi 😱

Le Colombien est exclu, mais le Marocain est contraint de sortir 😳

#PSGBAY | #UCL
Voir sur X

Achraf Hakimi s’est fait découper par un tacle ignoble de Luis Diaz, par derrière, qui a fait tourner la cheville de l’international marocain. Pas du genre à simuler, le latéral droit s’est écroulé sur la pelouse et a quitté le terrain en larmes, soutenu par le staff médical et ne pouvant pas poser le pied gauche au sol. Une terrible nouvelle pour le PSG et le Maroc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (71)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Bayern Munich
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier