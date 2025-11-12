Kylian Mbappé réagit aux ennuis de Lucas Chevalier

Quel accueil a-t-il été réservé à Lucas Chevalier à son arrivée à Clairefontaine lundi dernier ? Cette question mérite d’être posée après la polémique ayant entouré le gardien du Paris Saint-Germain dimanche dernier. Pour rappel, Chevalier a été accusé d’avoir liké une publication sur Instagram favorable à Rassemblement National. Une affaire qui a obligé l’ancien pensionnaire du LOSC à sortir du silence pour démentir tout lien politique avec le parti d’extrême droite.

Mais le mal était fait. Et avec une équipe de France multiculturelle, cette affaire peut-elle créer des remous à l’intérieur du groupe de Didier Deschamps ? Présent cet après-midi en conférence de presse à la veille du match contre l’Ukraine, Kylian Mbappé a logiquement été invité à réagir à cette polémique. Mais le capitaine des Bleus n’a pas donné de grain à moudre à la presse. « L’extrasportif, je n’ai pas vu, je ne savais pas donc je n’en ai pas parlé avec lui. Je peux en parler avec lui après. Il n’y a pas de souci », a-t-il confié.

«On ne va pas regarder ce que tu sais faire, mais ce que tu ne fais pas.»

Mbappé a ensuite eu droit à une double dose de Chevalier. Passé par le Paris Saint-Germain après avoir éclos à Monaco, le Bondynois sait mieux que personne ce que c’est de passer d’un club moins médiatisé à un environnement où chaque fait et geste est scruté. Le joueur du Real Madrid n’est donc pas surpris des soucis rencontrés par le successeur de Gianluigi Donnarumma dans la capitale. Mais il assure que l’ex-Lillois a les qualités pour s’imposer chez les Rouge et Bleu.

« Sur le terrain, c’est normal, il arrive au PSG, c’est le plus grand club de France, l’un des meilleurs d’Europe. On ne va pas regarder ce que tu sais faire, mais ce que tu ne fais pas. Il a eu des erreurs de parcours qui sont normales quand tu es au PSG, il doit juste comprendre dans quel club il est. Il va s’acclimater. Son club, son coach, ses coéquipiers lui font confiance. Je ne me fais pas de soucis pour lui, le PSG, c’est l’étape au-dessus pour lui. il va s’en sortir, il a les qualités pour le faire ». L’intéressé appréciera.