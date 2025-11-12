PSG, EdF : Bradley Barcola ne joue qu’à 50%

Sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France pour le rassemblement de novembre, Bradley Barcola traverse une période compliquée. Auteur de seulement 4 buts en 15 matchs, l’ancien Lyonnais semble émoussé physiquement et mentalement. Depuis plusieurs semaines, son rendement interpelle, tant il paraît loin du joueur explosif et tranchant aperçu la saison dernière. Éreinté par une saison 2024-2025 interminable (64 matchs disputés), le jeune ailier peine à retrouver ses sensations. Et son entourage en est conscient. « C’est très difficile d’évaluer Bradley sur ces derniers mois, il ne joue souvent qu’à 50 % » confie un proche du joueur d’après L’Équipe.

Touché par des gênes musculaires récurrentes et une fatigue persistante, Barcola tente de résister. Malgré des examens médicaux rassurants, la lassitude reste bien réelle. Accompagné d’un préparateur physique personnel, il suit depuis plusieurs semaines des protocoles de prévention et de régénération, sans parvenir pour l’instant à retrouver toute son énergie. La trêve hivernale pourrait toutefois lui offrir un répit salvateur, d’autant que le retour progressif de Dembélé et Doué devrait lui permettre de souffler davantage. Conscient de devoir élever son niveau pour conserver sa place en club comme en équipe de France, Barcola va devoir encore serrer les dents d’ici décembre avant d’espérer, en 2026, redevenir celui qu’il était.