Kylian Mbappé prend position pour l’avenir d’Upamecano

En fin de contrat l’été prochain, Dayot Upamecano attire du beau monde. Liverpool, le PSG et le Real Madrid, avec lequel il a un accord verbal selon nos informations, sont sur le coup. De son côté, le Bayern Munich ne désespère pas de le prolonger. Interrogé sur l’avenir de son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé a été clair.

La suite après cette publicité

« Il est en pleine confiance, on parle du meilleur défenseur du monde. Il fait partie de ces défenseurs dominants qui sont capables d’être vaillants, d’aller presser haut. C’est important d’avoir des joueurs comme ça. Il est capable de courir avec les attaquants, de gagner des duels. C’est un atout tactique. Il est dans un grand club, le Bayern Munich, il n’y a pas beaucoup mieux, mais il y a mieux (rires). Je ne vais rien dire, mais quand on parle d’un joueur de ce calibre-là, tous les clubs seront à l’affût pour le recruter.» Le Real Madrid en tête.