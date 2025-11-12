Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

Kylian Mbappé prend position pour l’avenir d’Upamecano

Par Matthieu Margueritte - Dahbia Hattabi
1 min.

En fin de contrat l’été prochain, Dayot Upamecano attire du beau monde. Liverpool, le PSG et le Real Madrid, avec lequel il a un accord verbal selon nos informations, sont sur le coup. De son côté, le Bayern Munich ne désespère pas de le prolonger. Interrogé sur l’avenir de son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé a été clair.

La suite après cette publicité

« Il est en pleine confiance, on parle du meilleur défenseur du monde. Il fait partie de ces défenseurs dominants qui sont capables d’être vaillants, d’aller presser haut. C’est important d’avoir des joueurs comme ça. Il est capable de courir avec les attaquants, de gagner des duels. C’est un atout tactique. Il est dans un grand club, le Bayern Munich, il n’y a pas beaucoup mieux, mais il y a mieux (rires). Je ne vais rien dire, mais quand on parle d’un joueur de ce calibre-là, tous les clubs seront à l’affût pour le recruter.» Le Real Madrid en tête.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Bayern Munich
Dayot Upamecano
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier