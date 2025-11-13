Menu Rechercher
Le Real Madrid harcèle une star du PSG

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Les joueurs du PSG ont écrasé le Bayer @Maxppp

Le prochain mercato estival s’annonce assez chaud à Madrid, avec des départs en masse à prévoir, alors que les dossiers Rodrygo Goes et Vinicius Jr risquent d’animer tout l’été. Et le club de la capitale espagnole voudra aussi se renforcer, en défense notamment, où Dayot Upamecano est le favori de la direction comme révélé par nos soins. Un accord aurait même été trouvé avec le Bavarois.

Les Merengues voudront aussi se renforcer au milieu, et Defensa Central révèle que le Real Madrid ne lâche pas Vitinha. Les Madrilènes sont toujours très intéressés par le milieu de terrain portugais et rêvent de se l’offrir, et les différents départs de joueurs devraient permettre de financer un gros transfert. Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos sont prévenus…

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Liga
PSG
Real Madrid
Vitinha

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
PSG Logo Paris Saint-Germain
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vitinha Vitinha
