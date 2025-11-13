L’Allemagne s’impatiente avec Eliesse Ben Seghir

Après avoir disputé trois saisons chez les pros à l’AS Monaco (15 buts, 9 passes décisives en 85 matches), Eliesse Ben Seghir a choisi de donner un nouvel élan à sa carrière à 20 ans. Avec Maghnes Akliouche, l’international marocain (15 sélections, 3 buts) était considéré comme l’une des deux nouvelles pépites du club de la Principauté. Mais après un bon début de saison 2024/2025, Ben Seghir a peu à peu disparu des écrans radars. Auteur de prestations plus discrètes, le natif de Saint-Tropez a tout de même conservé une belle cote sur le marché.

Courtisé par l’Olympique de Marseille, le FC Barcelone, Naples et la Juventus, Ben Seghir a finalement rejoint le Bayer Leverkusen en échange de 32 M€ plus 5 M€ de bonus. Un bel investissement pour le club allemand. De son côté, l’ancien Monégasque choisissait une Bundesliga très souvent synonyme de terrain de jeu favorable aux pensionnaires de Ligue 1 les plus techniques. Malheureusement pour lui, ça ne se passe pas comme prévu. Il n’y a pas péril en la demeure puisque nous n’en sommes qu’au tout début de son aventure en Allemagne, mais Ben Seghir commence à attirer l’attention des médias. Tous reconnaissent que le joueur est un gros talent en devenir, mais ils s’impatientent.

Ben Seghir a un point faible

Nos confrères de Fussball Transfers ont d’ailleurs récemment réalisé leur évaluation des recrues estivales de Bundesliga et le Marocain a récolté la note de 5. Et pour rappel, la meilleure note est 1 et la pire est 6 de l’autre côté du Rhin. «L’attaquant n’a jusqu’à présent pas réussi à faire bonne impression. En onze matchs, le Marocain n’a encore marqué aucun but. Pour cela, 32 millions d’euros ont été versés à l’AS Monaco. À 20 ans, ce gaucher a tout de même un potentiel de développement considérable.» Depuis cette évaluation, Ben Seghir a joué deux matches supplémentaires, mais son compteur est resté bloqué à 0 but et 0 passe décisive. Aujourd’hui, c’est Kicker qui a remis une pièce dans la machine. «Bien sûr, il faut encore attendre avant de porter un jugement définitif. Ben Seghir n’a finalement que 20 ans. Mais compte tenu du montant élevé du transfert, Leverkusen espérait certainement qu’il aurait un impact plus rapide.»

Et dans les colonnes du journal, on pointe une faiblesse chez la recrue estivale : son manque de vitesse. «En d’autres termes, dans la nouvelle équipe hétéroclite de Leverkusen, les sprinteurs comme Ernest Poku (21 ans) ont actuellement plus de facilité à briller», explique le média. Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a d’ailleurs confirmé que ce manque de vitesse freinait encore la progression de sa recrue. «La vitesse est une arme isolée, que tu peux mieux utiliser séparément. Pour un joueur qui combine comme Eliesse, tu dépends davantage du jeu collectif de l’équipe et cela prend plus de temps.» Patience !