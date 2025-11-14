Le vestiaire du Borussia Dortmund se désintègre totalement en coulisses

Cette saison, le Bayern Munich domine largement les débats en Bundesliga. Invaincu, le Rekordmeister totalise 28 points. Soit 7 de plus que le Borussia Dortmund. L’écurie allemande est actuellement troisième au classement, derrière le Bayern Munich et le RB Leipzig (2e, 22 points). On pourrait presque dire que c’est un exploit. Outre le niveau de jeu, qui est loin d’être convaincant, la situation est très tendue en coulisses chez les Marsupiaux. Tout d’abord, il y a une certaine tension entre Niko Kovac et certains de ses joueurs ou leurs entourages. Il y a quelques semaines, le Croate a fait vriller le clan Bellingham. Recruté pour 30 M€ cet été, Jobe, qui évoluait à Sunderland, n’a pas suffisamment de temps de jeu selon son père Mark. Il n’a pas compris la gestion et les choix du coach.

La suite après cette publicité

Mark Bellingham a explosé dans les couloirs du stade après une rencontre. Le directeur sportif, Sebastian Kehl, était évidemment mécontent. « Nous sommes tous déçus du résultat d’hier. Néanmoins, la zone d’activité est et reste réservée aux joueurs, aux entraîneurs et à l’encadrement, et non aux familles et aux conseillers. Cela ne se reproduira plus. Nous avons clairement informé toutes les personnes concernées.» Mais le père de l’Anglais ne s’est pas forcément calmé puisque Bild a révélé qu’il n’est toujours pas satisfait du traitement de son fils et qu’il poursuivrait encore Kovac. Ce dernier essaye tant bien que mal de gérer la situation. D’autant qu’il s’entend visiblement bien avec Jobe Bellingham selon la presse allemande.

La suite après cette publicité

De la tension entre Kovac et son groupe

L’ancien entraîneur de Monaco doit aussi gérer un autre cas brûlant : celui de Nico Schlotterbeck. Pilier de la défense du BVB, l’Allemand a beaucoup de mal avec son coach. Il n’apprécie pas sa philosophie de jeu et critique le manque de spectacle, et le fait de trop faire tourner l’équipe. Récemment, après le match nul (1-1) contre Hambourg, il a lâché : « après avoir mené 1-0, nous avons un peu perdu le contrôle du match. Il faut qu’on joue au football.» Un constat amer qui est une balle perdue pour Kovac selon la presse allemande. Bild indique d’ailleurs que Schlotterbeck, dont le nom a été cité dans de grands clubs comme le Barça, conditionne sa prolongation de contrat au limogeage de Niko Kovac. Si ce dernier reste, il n’étendra pas son bail au-delà de juin 2027.

Tout cela irrite le Borussia Dortmund, qui ne comprend pas la position de son joueur qui tenait un autre discours il y a quelques mois. La tension est également palpable avec Karim Adeyemi. Ruhr Nachrichten parle d’une relation presque comme celle d’un père et son fils entre Kovac et l’Allemand, qu’il apprécie beaucoup. Mais ce dernier n’a pas du tout aimé le fait d’avoir été remplacé il y a quelques jours. Pour ne rien arranger, le joueur sous contrat jusqu’en 2027 et son agent, Jorge Mendes, commencent à discuter avec d’autres clubs dont Manchester United. De son côté, le BVB n’a pas avancé ces dernières semaines concernant une prolongation de contrat du joueur, qui veut un contrat à long terme tout en incluant une clause libératoire. Ce que le BVB refuse. Un départ n’est donc pas totalement à exclure. La somme de 80 M€ est avancée. Et il n’est pas le seul joueur concerné.

La suite après cette publicité

L’avenir est flou pour plusieurs joueurs

Bild indique qu’une dizaine de joueurs arrivent en fin de contrat en juin 2026 ou 2027 et que Dortmund va devoir trancher. Pour certains, c’est déjà tout vu. Le média allemand assure que Niklas Süle va s’en aller à la fin de son bail en juin. Il en a déjà parlé dans le vestiaire. Cole Campbell, lui, pourrait s’en aller dès cet hiver. Il est en colère car il estime ne pas avoir assez de temps de jeu. Il n’a joué que 16 minutes et souhaite s’en aller. Dortmund n’écarte pas un prêt. Le joueur, lui, n’est pas contre un transfert définitif. Alexander Meyer, Salih Ozcan, Pascal Groß, Julian Brandt et Emre Can voient leurs contrats arriver à terme cet été. Mais la direction veut continuer avec Brandt et Can, qui dispose déjà d’une option pour prolonger en 2027 liée à son temps de jeu cette saison. Quoi qu’il arrive, le club veut le garder. Ils sont également 6, dont Schlotterbeck, Adeyemi, Sabitzer et Bensebaïni, à être encore sous contrat jusqu’en 2027. Pour eux aussi, Dortmund va devoir faire un choix. Ça bouge décidément en coulisses !