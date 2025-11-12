Algérie : Julian Nagelsmann juge le choix d’Ibrahim Maza

À 19 ans, Ibrahim Maza a évolué au sein des sélections nationales allemandes U18 (8 capes, 3 buts), U19 (3 capes, 1 but) et U20 (2 sélections). Pourtant, le milieu offensif du Bayer Leverkusen (recruté cet été pour 12 M€) a choisi de représenter l’Algérie. Un choix sur lequel est revenu le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann.

«Nous reparlerons de ce sujet. C’est un très bon joueur. Nous respectons sa décision. Ce qui compte, c’est la fierté de représenter son pays. Et cela n’a rien à voir avec la présence d’un Musiala ou d’un Wirtz à la sélection. Être 9e ou 16e en équipe nationale exige un état d’esprit différent de celui qu’on a en club. Il faut tout de même être fier de jouer pour son pays. Nous nous retrouvons régulièrement avec de nombreux joueurs capables de jouer pour plusieurs nations. Mais je souhaite uniquement convaincre ceux qui veulent jouer pour l’Allemagne. Sinon, cela n’a aucun sens. Nous sommes une association, la représentation du pays au niveau footballistique. Si Maza veut jouer pour l’Algérie et que son cœur le lui dicte, il doit le faire. Je suis bien le dernier à vouloir le dissuader. C’est dommage car c’est un footballeur talentueux. Mais l’équipe nationale, c’est bien plus que du football. C’est une question de cœur, d’émotions et de tout ce qui va avec», a-t-il confié dans les colonnes de Bild.