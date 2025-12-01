Qui est Riccardo Polacco, le prometteur chef scout recruté par l’OM ?

Un homme de l’ombre. Voici l’image qui représente le mieux Riccardo Polacco. En Italie, les nombreux journalistes ou spécialistes du ballon rond à qui nous avons posé des questions à son sujet nous ont tous avoué ne pas vraiment le connaître. Ce qui pourrait en inquiéter plus d’un puisqu’il est un inconnu aux yeux de connaisseurs comme du grand public. Mais c’est finalement une qualité quand on évolue dans le milieu du scouting où il faut savoir se faire discret et se fondre dans la masse sans éveiller l’attention. Avoir une connaissance pointue du football tout en ayant le nez creux et de bons yeux pour dénicher les talents d’aujourd’hui et de demain sont également nécessaires pour mener cette mission à bien. Une mission d’ailleurs taillée sur mesure pour le natif de Pieve di Cadore dans la région Vénétie. C’est là-bas qu’il est né le 14 août 1996.

La suite, elle, n’a jamais été très loin des rectangles verts. Ancien footballeur semi-professionnel, comme il l’a précisé sur son compte LinkedIN, il a notamment joué dans des divisions inférieures avant de rejoindre l’Angleterre en 2016 pour étudier la gestion du sport à l’University Campus of Football Business (UCFB) de Londres. Ensuite, il a suivi durant un an une formation FIFA/CIES dans le management sportif avant d’intégrer en 2020 l’Université de Worcester afin de se spécialiser dans le scouting. Un domaine qui l’a toujours passionné tout comme l’analyse vidéo et de données footballistiques. Précoce, il a débuté à 21 ans à Southampton en tant que recruteur à temps partiel pour l’académie du club. Il avait pour mission d’observer et de faire des rapports sur des jeunes joueurs âgés de 11 à 16 ans dans la région de Londres. Ce qui lui a permis d’obtenir le Certificat FA Talent ID 1 et 2.

Polacco rejoint la colonie italienne de l’OM

Les Saints ont gardé un très bon souvenir de lui, eux qui le qualifient de «très professionnel» et «impliqué». Après 2 ans et 7 mois à ce poste, il a travaillé durant une année pour Puma. Il avait notamment pour objectif d’identifier les talents sur lesquels la marque allemande devait miser. Par la suite, Polacco est rentré au pays afin d’exercer ses talents de scout auprès du LR Vicenza (entre 2021 et 2023 en tant qu’analyste puis scout, ndlr) puis de l’US Triestina Calcio 1918, où il a été chef du recrutement entre 2023 et 2025. Prometteur, l’homme de 29 ans a passé une nouvelle étape en juillet dernier en rejoignant Monza. Le club italien, pensionnaire de Serie B, en a fait son responsable du recrutement. Mais son expérience là-bas a tourné court. Le 11 novembre dernier, la presse italienne a commencé à évoquer son départ pour l’Olympique de Marseille.

Quelques semaines plus tard, c’est Riccardo Polacco qui a confirmé la nouvelle sur son compte LinkedIN. «Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l’Olympique de Marseille en tant que chef scout. J’ai hâte d’apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but !» Selon nos informations, c’est Federico Balzaretti, récemment nommé directeur sportif adjoint, qui l’a fait venir tout comme un autre recruteur afin d’intégrer son équipe. Cette nomination est un nouveau palier dans la jeune carrière de Polacco, qui va découvrir l’OM, la Ligue 1 et la France. Son sens de l’observation et sa capacité à dénicher des talents, surtout très jeunes, seront des plus pour Marseille, tout comme son profil multilingue puisqu’il maîtrise l’italien, l’anglais et l’espagnol. Nul doute qu’il risque de se mettre très vite au français. Considéré comme un talent qui monte dans son domaine, Riccardo Polacco démarre une nouvelle aventure à l’OM. Là-bas, l’homme de l’ombre à l’œil de lynx risque d’être dans la lumière.