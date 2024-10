Ibrahim Maza, la nouvelle pépite qui fait chavirer l’Algérie

Chaque année, plusieurs joueurs binationaux hésitent entre leur pays d’origine et leur pays de naissance et de formation. Quand il s’agit de l’Algérie, le choix est souvent cornélien et laisse souvent place à des discussions endiablées sur les décisions prises par certains cracks binationaux. De son côté, Ibrahim Maza n’a pas hésité une seule seconde. Même s’il a très vite rejoint les équipes de jeunes en Allemagne, le milieu offensif de 18 ans a rapidement donné son accord à la sélection algérienne. Un choix qui a fait jaser en Allemagne tant le prodige du Hertha Berlin est valorisé de l’autre côté du Rhin. Pourtant, le natif de Berlin a très vite voulu rejoindre les Fennecs sous les conseils de son père, natif du quartier d’El Harrach à Alger.

Avec l’Algérie, Ibrahim Maza a fait le choix du cœur

En effet, né d’un père algérien et d’une mère vietnamienne, le jeune milieu offensif a rapidement tranché et son amour pour la sélection algérienne s’est concrétisé au détour de la rencontre entre l’Algérie et l’Allemagne lors du 8e de finale de la Coupe du monde 2014. Malgré une Mannschaft au sommet de son art, le métronome du Hertha Berlin, alors âgé de 9 ans, n’avait d’yeux que pour les Verts comme il l’a confié au site de la FIFA : «ce match était incroyable. Nous avons joué avec beaucoup de cœur, et même si nous avons perdu (2-1 a.p.), c’était un moment historique pour l’Algérie. Je me souviens de chaque arrêt que Raïs M’Bolhi a fait. Cela m’a inspiré et m’a fait croire que je pouvais aussi jouer à un haut niveau un jour. À ce moment-là, j’ai compris ce que cela signifiait d’être Algérien et de défendre les couleurs de ma nation. C’est ce qui m’a poussé à travailler avec détermination et à croire en mes capacités.»

Et après avoir pris cette décision qui a ravi les supporters algériens, Ibrahim Maza n’a pas dû attendre longtemps avant d’être appelé. Préféré à Farès Chaïbi par exemple, le joueur de 18 ans a été sélectionné pour la première fois lors de ce rassemblement d’octobre. Un moment qui restera gravé dans la mémoire d’Ibrahim Maza qui a fait part de sa fierté de porter le maillot des Fennecs pour la première fois face à la double confrontation contre le Togo : «c’est un rêve devenu réalité…Quand j’étais plus jeune, je regardais les prestations de Riyad Mahrez à la télévision, rêvant de pouvoir un jour évoluer à ses côtés. Aujourd’hui, je partage le terrain avec lui et d’autres joueurs de renom comme Baghdad Bounedjah et Ramy Bensebaini, bien connu en Allemagne, c’est tout simplement incroyable.»

Des débuts prometteurs qui appellent à un avenir radieux

Mais suite aux émotions, il fallait que Maza fasse la différence sur le pré. Auteur de deux buts et une passe décisive en neuf rencontres avec le Hertha Berlin cette saison, le droitier, estimé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, arrivait pour ce rassemblement avec le plein de confiance comme en témoigne sa moyenne de 2,5 dribbles réussis par match et 85 % de passes réussies cette saison. Contre le Togo jeudi (1-5), il ne lui a suffi que de deux minutes, ses seules pour le moment avec les Fennecs, pour s’illustrer. Trouvé à l’entrée de la surface, il a servi Mohamed Farsi dans son dos avant que ce dernier ne serve Mohamed Amoura pour le but du 5-1. Une action remarquable qui a suffi pour convaincre les supporters algériens, certains d’avoir déniché un joueur brillant pour construire l’avenir.

Au terme du match, Ibrahim Maza a même été encensé par son nouveau sélectionneur, Vladimir Petkovic : «c’est un joueur talentueux, très technique, qui, malgré sa jeunesse, possède un QI footballistique élevé. Ses statistiques de début de saison confirment son potentiel et sa capacité à influencer le jeu, que ce soit par des actions décisives ou des phases de construction.» Forcément, avec de tels débuts, les suiveurs de l’Algérie vont vouloir le voir briller et apporter des titres à une sélection qui a souvent déçu dernièrement. De son côté, Maza a de grandes ambitions avec le pays de son cœur : «j’ai reçu tellement de messages de soutien depuis ma convocation, et cela me touche profondément. Je veux les remercier en donnant le meilleur de moi-même sur le terrain. Je veux aider l’équipe à remporter le plus de titres possible, à commencer par la qualification et une victoire en Coupe d’Afrique des Nations de la CAF.» Voilà les prémices réussies d’une histoire qui s’annonce drôlement belle.