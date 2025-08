Amical : avec ses stars, Liverpool devance encore l’Athletic Bilbao

Avant de reprendre les choses sérieuses et une finale de Community Shield dès dimanche contre Crystal Palace, Liverpool disputait deux rencontres décisives contre l’Athletic Bilbao, à Anfield. Et après avoir terrassé les Basques avec une équipe remaniée (4-1), les stars et les nouvelles recrues de l’été étaient titulaire pour affronter l’équipe type de Bilbao.

Une rencontre plus disputée, où Salah ouvrait le score après une belle passe décisive d’Ekitike (1-0, 14e). Un avantage de courte durée, puisque Sancet égalisait avant la pause (1-1, 29e). Même scénario après la pause, quand Gakpo redonnait l’avantage aux siens, avant une nouvelle égalisation signée Sannadi (2-2, 64e). Enfin, le Néerlandais s’offrait un doublé pour offrir la victoire à Liverpool (3-2, 70e), bien que Salah loupait un penalty (82e).