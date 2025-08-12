Le traitement de Donnarumma irrite l’Italie, Liverpool réclame encore des recrues

La mise à l’écart de Donnarumma agaçe toute l’Italie

L’Equipe réserve sa Une à la situation de Gianluigi Donnarumma au PSG. «Point de rupture» peut-on lire sur la couverture du quotidien. Le dossier du gardien italien est arrivé à un point de non-retour au PSG, sa volonté de ne pas prolonger pour le moment ajoutée à l’arrivée de Lucas Chevalier jette un voile sur son avenir, qui s’écrira loin de la capitale. «Clash de fin» ajoute le quotidien français, Donnarumma n’a même pas été retenu par Luis Enrique dans le groupe pour affronter Tottenham pour la Supercoupe d’Europe demain soir, le divorce est consommé. Et si l’information fait des remous en France au vu de la saison exceptionnelle qu’a sorti Gigio pour le PSG lors de l’exercice précédent, en Italie la grogne se fait entendre. «Une claque pour Gigio» peut-on carrément lire en Une de La Gazzetta dello Sport, un coup bas du PSG ajoute même le journal dans ses pages intérieures. Certains anciens coéquipiers ont même pris la parole pour défendre l’international italien, à commencer par Abbiati, qu’il a connu au Milan AC : «ce n’est pas logique, Gigio est le plus fort». Une fin bien moche pour celui qui a fait les beaux jours du PSG malgré quelques boulettes, mais on se souvient de sa campagne de Ligue des champions qui l’a vu écœurer Liverpool ou Arsenal pour remporter la Coupe aux grandes oreilles.

Une reprise entourée de doutes au Real

A Liverpool, on est encore groggy de la défaite lors du Community Shield, un revers aux penaltys face à Crystal Palace qui a montré les faiblesses du groupe d’Arne Slot et Virgil Van Dijk a été sans cash concernant un doublé en Premier League : «pas possible tant que nous ne résolvons pas nos problèmes défensifs», relaye le Mirror Sport. Une déclaration qui va à contresens des dernières rumeurs faisant état d’une cour insistante pour Isak, mais c’est bien dans le secteur défensif que les Reds ont des problèmes, selon leur capitaine. Très dépensier depuis le début de l’été, les Reds pourraient encore sortir le chéquier pour renforcer ce secteur. Tout ça n’empêche pas les journalistes du Daily Star de placer Liverpool comme favori pour le titre en Premier League. Liverpool est placé unanimement premier de cette saison, Arsenal second et Manchester City troisième de ce classement, rendez-vous en fin de saison pour faire le point.

Jack Grealish en quête de renouveau

En Angleterre, le futur départ de Jack Grealish de Manchester City fait la Une du Mirror Sport. «Prends la route Jack» peut-on lire dans l’édition du jour, un départ en prêt avec option d’achat à Everton dont nous vous parlions dans le JT d’hier, «la dernière chance pour lui», titre le Daily Star. De son côté, le Daily Express va même plus loin, et se demande si l’international anglais peut soigner sa gueule de bois qui dure depuis maintenant 2 ans. Après l’obtention du triplé lors de sa deuxième saison au club, Grealish avait été vu en train de beaucoup fêter les succès, de quoi lui forger une réputation peu flatteuse. Mais c’est à Everton qu’il peut se relancer où il aura l’occasion de retrouver son jeu, si spécial et excitant lorsqu’il était encore l’enfant d’Aston Villa. La bonne décision avant la Coupe du monde 2026 ?