Bafodé Diakité explique le choix Bournemouth

Bafodé Diakité, 24 ans, quitte Lille après 107 matchs toutes compétitions confondues pour rejoindre Bournemouth. Formé à Toulouse, où il avait débuté en Ligue 1 à seulement 17 ans, le défenseur central français intègre directement l’équipe d’Andoni Iraola, attendue vendredi soir face à Liverpool. « Nous sommes ravis d’accueillir Bafodé », a déclaré Tiago Pinto, président des opérations footballistiques, soulignant que « son ambition correspond parfaitement à celle du club ».

La suite après cette publicité

De son côté, Diakité s’est dit « très heureux d’être ici » et impatient de «montrer ses qualités avec et sans ballon ». Il a ajouté : « je suis un défenseur qui aime avoir le ballon et jouer avec, et j’espère montrer mes qualités avec et sans le ballon. Je donnerai tout pour l’équipe et j’espère que nous vivrons de grands moments ensemble», a-t-il ajouté. Portant le numéro 18, il rejoint d’autres recrues estivales comme Adrien Truffert, Djordje Petrovic et Junior Kroupi.