Le message d’adieu d’Illia Zabarnyi à Bournemouth

Par Dahbia Hattabi
2 min.
zabarny

Ce n’est certainement plus qu’une question d’heures avant que le PSG officialise la signature d’Illia Zabarnyi (22 ans) pour 5 ans. En attendant, le défenseur ukrainien a publié un long message d’adieu sur Instagram à destination de Bournemouth. «Ce fut un voyage qui m’a changé, un chemin plein de défis, de victoires, de défaites, de foi et de dévouement sans limites. J’ai rencontré des gens incroyablement sincères et merveilleux. Des gens qui sont devenus plus qu’une simple équipe pour moi. Nous avons traversé ce voyage ensemble, et c’est ce qui compte le plus. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui m’ont soutenu dans les moments les plus heureux comme les plus sombres. Ce n’est pas seulement une expérience. C’est une histoire. C’est un souvenir. Et je suis heureux d’avoir eu l’honneur de parcourir ce chemin à vos côtés. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont été là pour moi, pour votre foi, votre soutien, votre honnêteté, votre amitié et votre professionnalisme.»

Il poursuit : «un grand merci à la direction du club pour son soutien, sa confiance et ses opportunités de développement. Elle a créé les conditions nécessaires au travail, au développement et à l’obtention de résultats pour l’équipe. Merci à tout le personnel pour votre incroyable gentillesse, votre attention et votre respect en toutes circonstances. Votre chaleur humaine a rendu chaque journée ici meilleure et plus lumineuse. À nos fans, merci pour votre amour et votre soutien indéfectible, sur le terrain comme en dehors. Vos voix, votre énergie et la chanson que vous avez créée et chantée pour moi resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Et même si ce chapitre est terminé, mes souhaits pour la famille de Bournemouth ne connaissent pas de limites. Que le succès vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez. Que l’amour règne dans vos cœurs, la clarté dans vos pensées et le feu dans vos yeux.» Il est temps à présent d’écrire une nouvelle histoire à Paris.

Pub. le - MAJ le
