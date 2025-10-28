Menu Rechercher
PSG : Vitinha rend hommage à Marco Verratti

Par André Martins
1 min.
Vitinha au PSG @Maxppp

La saison 2022-2023 du PSG a été compliquée, avec un effectif déséquilibré et un Christophe Galtier en difficulté, mais elle a aussi permis de voir à l’œuvre deux milieux de terrain très influents : Marco Verratti, qui vivait sa dernière saison à Paris, et Vitinha, alors âgé de 22 ans, qui découvrait le club et ses exigences.

ICI Paris Île-de-France
🪄 "Verratti ? C'était un magicien ! Un très grand milieu de terrain, c'était un privilège de jouer avec lui. Il avait tout, c'était un milieu total."

🔴🔵 ENTRETIEN EXCLUSIF avec Vitinha disponible ce mercredi sur la chaine 100% PSG Ici Paris IDF ➡️
Deux ans après, Vitinha, désormais pleinement installé comme successeur de Marco Verratti au PSG, a tenu à saluer son ancien coéquipier au micro de France Bleu Paris Île-de-France. « C’était un plaisir, c’était un privilège de partager le terrain avec lui. Moi je me considère jeune, mais j’étais encore plus jeune. Je venais d’arriver, et jouer au milieu avec lui, c’était vraiment un privilège ».

