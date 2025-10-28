PSG : Vitinha rend hommage à Marco Verratti

La saison 2022-2023 du PSG a été compliquée, avec un effectif déséquilibré et un Christophe Galtier en difficulté, mais elle a aussi permis de voir à l’œuvre deux milieux de terrain très influents : Marco Verratti, qui vivait sa dernière saison à Paris, et Vitinha, alors âgé de 22 ans, qui découvrait le club et ses exigences.

La suite après cette publicité

Deux ans après, Vitinha, désormais pleinement installé comme successeur de Marco Verratti au PSG, a tenu à saluer son ancien coéquipier au micro de France Bleu Paris Île-de-France. « C’était un plaisir, c’était un privilège de partager le terrain avec lui. Moi je me considère jeune, mais j’étais encore plus jeune. Je venais d’arriver, et jouer au milieu avec lui, c’était vraiment un privilège ».