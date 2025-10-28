Luis Enrique explique son choix original imposé aux joueurs du PSG

Depuis que Luis Enrique est arrivé au Paris Saint-Germain, l’Espagnol a imposé une caractéristique importante à plusieurs de ses joueurs : savoir jouer à différents postes. Ousmane Dembélé a été replacé en numéro 9, pareil pour Kang-in Lee ou Senny Mayulu. Enfin, Warren Zaïre-Emery et João Neves viennent parfois dépanner au poste de latéral droit. Et pour Luis Enrique, cette capacité à évoluer à différents postes est un atout de poids pour ses ouailles.

« Je n’ai jamais cherché ça en tant que coach. J’aime les joueurs différents de moi. En ce moment, et après avoir été entraîneur de haut niveau depuis 15 ans, on se projette. La mobilité et la capacité des joueurs à jouer dans différentes positions, c’est important. À chaque fois qu’on a eu des blessures, il y a des joueurs qui peuvent jouer à différentes positions de manière positive. C’est très important pour moi en tant que coach à Paris, j’ai pu apprécier cette qualité dans la majorité de nos joueurs. (…) C’est important de tirer les joueurs hors de leur zone de confort. Quand tu as la mentalité d’être un joueur important pour l’équipe et que tu ouvres ton esprit, c’est tellement différent et gratifiant de savoir que tu peux aider l’équipe dans n’importe quelle position. Nous sommes un exemple d’une équipe qui change tout le temps de position pendant les matches », a confié l’Espagnol en conférence de presse, à la veille d’affronter Lorient pour la 10e journée de Ligue 1.