Real Madrid : la fête est finie pour Franco Mastantuono

C’était la sensation du début de saison à Madrid. Tout juste descendu de l’avion, Franco Mastantuono s’était rapidement imposé comme un titulaire de l’équipe de Xabi Alonso, rendant des copies particulièrement satisfaisantes. Et ce, alors que tout le monde pensait qu’il allait avoir besoin de plusieurs mois, voire même d’une saison d’adaptation. Souvent aligné sur le flanc droit, le joueur formé à River a fait étalage de toute sa qualité technique et sa volonté de prendre des risques et des initiatives était saluée par les fans et observateurs.

Clairement, il était passé devant des joueurs comme Rodrygo Goes ou Brahim Diaz dans la hiérarchie. Mais la semaine dernière, alors que son équipe avait deux rencontres de prestige face à la Juventus et contre l’ennemi juré FC Barcelone, Franco Mastantuono n’a joué que… 6 minutes. Une petite entrée en jeu en toute fin de match contre les Turinois, avant d’assister à tout le Clasico depuis le banc de touche. Une semaine prolifique pour le Real Madrid et pour beaucoup de ses joueurs majeurs, comme Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham, mais clairement pas pour l’Argentin…

Pas au niveau des gros matchs ?

Dans les gros matchs, Xabi Alonso ne semble donc pas vraiment encore lui faire confiance, et contre l’Atlético de Madrid fin septembre il avait également démarré sur le banc. Il faut dire que même avant ce match contre la Juventus, Mastantuono n’avait pas forcément brillé contre Getafe et Villarreal, affichant moins de spontanéité, plus de prudence dans sa façon de jouer et moins de facilités à faire des différences avec le ballon. Une situation qui fait parler en Espagne, à l’image du journal AS, qui explique que « Mastantuono redescend sur terre ».

Il faut dire que les différents retours de joueurs comme Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, qui a d’ailleurs pris "sa" place lors du Clasico, n’aident pas. Mais on a vu, sur ces deux derniers matchs, que Brahim Diaz et Rodrygo sont repassés devant Mastantuono dans les choix de Xabi Alonso. Avec un but et une passe décisive en onze rencontres toutes compétitions confondues cette saison, la pépite argentine va devoir prendre son mal en patience et attendre de nouvelles opportunités, en assumant son nouveau rôle de remplaçant. Mais finalement, n’est-ce pas un simple retour à la normalité ? Une chose est sûre, le Real Madrid reste convaincu que sur le moyen-long terme, Mastantuono deviendra un des meilleurs joueurs de la planète…