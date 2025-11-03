PSG : Vitinha s’enflamme pour Nuno Mendes

Le PSG veut poursuivre sa marche en avant. Vainqueur de l’OGC Nice, ce samedi, le club de la capitale retrouve la scène européenne, ce mardi, avec un choc face au Bayern Munich. Avant ce rendez-vous d’ores et déjà très attendu, Vitinha s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le milieu de terrain portugais d’encenser son coéquipier, Nuno Mendes.

«Il est dans une forme incroyable, il a très bien commencé cette saison. Il me facilite beaucoup les choses, c’est un grand joueur. C’est le meilleur latéral gauche du monde. J’espère qu’il va gagner son duel avec Olise, un grand joueur». L’intéressé appréciera.

