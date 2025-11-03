Real Madrid : Xabi Alonso n’est pas inquiet pour Florian Wirtz

Auteur de débuts plus que mitigés sous les couleurs de Liverpool, Florian Wirtz s’apprête à retrouver son ancien entraîneur, Xabi Alonso, ce mardi soir lors du choc entre les Reds et le Real Madrid. Présent en conférence de presse, l’ancien coach du Bayer Leverkusen a d’ailleurs eu des mots forts à l’égard de son ancien protégé.

«Je suis sûr qu’il va réussir, je n’ai aucun doute. C’est une question de temps. C’est un grand changement pour lui, il a fait toute sa vie en Allemagne. Il doit s’adapter. C’est très compétitif, c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici. J’ai hâte qu’il commence à montrer sa classe», a ainsi indiqué l’Espagnol. Classe.