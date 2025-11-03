Menu Rechercher
Real Madrid : Dean Huijsen vole au secours de Vinicius Jr !

Présent en conférence de presse avant de défier Liverpool, mardi soir, lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Dean Huijsen est revenu sur le cas Vinicius Jr, critiqué ces derniers jour après avoir manifesté son mécontentement lors de sa sortie pendant le Clasico. Face aux journalistes, l’ancien défenseur de Bournemouth a pris la défense de son nouveau coéquipier.

«Beaucoup de choses sont écrites dans la presse et vous avez fait beaucoup de mal pour quelque chose qui n’était pas si mal. Il a demandé pardon, ce qui me semble juste. Ce sont des choses qui arrivent dans le football», a ainsi déclaré le joueur de 20 ans.

