Le groupe de l’OM avec Maupay et Kondogbia face à Brest, mais sans Nadir

Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe de 21 joueurs retenus pour la réception du Stade Brestois ce samedi, 17h00. Une présence retient l’attention : celle de Neal Maupay, qui n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison. L’attaquant français n’est pas le seul revenant puisque Geoffrey Kondogbia, blessé depuis la rencontre face au Real Madrid (2-1), mi-septembre, est également là, au même titre que Timothy Weah, forfait lors des trois derniers matchs en raison d’une blessure à la cuisse gauche.

On notera en revanche l’absence de Bilal Nadir, victime d’un malaise face à Angers il y a 10 jours. Pol Lirola et Ulisses Garcia ne sont pas convoqués non plus, pas plus que Leonardo Balerdi, Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri ou encore Facundo Medina, toujours blessés. Les jeunes Robinio Vaz, Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi répondent, eux, à l’appel. Trois jours après une défaite polémique contre l’Atalanta, les Marseillais vont devoir se remettre la tête à l’endroit.