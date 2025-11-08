Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

LOSC : Alexsandro va être opéré

Par André Martins
1 min.
Alexsandro avec le LOSC @Maxppp

Absent depuis sa blessure au quadriceps droit survenue le 14 septembre contre Toulouse (2-1), Alexsandro va devoir passer par la case opération «dans les prochains jours», a annoncé le LOSC ce vendredi. Le défenseur brésilien de 26 ans, victime d’une rechute, sera opéré dans les prochains jours.

La suite après cette publicité
LOSC
🩹 Éloigné des terrains depuis le 14 septembre dernier, notre défenseur international brésilien, Alexsandro, va subir une intervention chirurgicale au niveau du quadriceps droit.

On lui souhaite un rapide rétablissement. 💪

➡️ Lire le communiqué complet :
Voir sur X

La durée de son absence ne sera déterminée qu’après l’intervention. Depuis le début de la saison, Alexsandro n’a disputé que quatre rencontres, totalisant 315 minutes de jeu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Alexsandro Ribeiro

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Alexsandro Ribeiro Alexsandro Ribeiro
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier