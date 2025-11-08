LOSC : Alexsandro va être opéré

Absent depuis sa blessure au quadriceps droit survenue le 14 septembre contre Toulouse (2-1), Alexsandro va devoir passer par la case opération «dans les prochains jours», a annoncé le LOSC ce vendredi. Le défenseur brésilien de 26 ans, victime d’une rechute, sera opéré dans les prochains jours.

La durée de son absence ne sera déterminée qu’après l’intervention. Depuis le début de la saison, Alexsandro n’a disputé que quatre rencontres, totalisant 315 minutes de jeu.