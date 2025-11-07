Le cas Matías Fernández-Pardo commence à agacer l’Espagne

Ça se tend autour de Matías Fernández-Pardo. L’ailier de 20 ans, qui s’est installé dans le onze de Bruno Genesio depuis le début de la saison, a fait de l’Espagne son choix de nationalité sportive depuis un petit moment maintenant. «Je veux jouer avec l’Espagne. Sans aucun doute. S’ils me veulent, il n’y a aucun doute. Je sais qu’il y a de la concurrence. Mais j’aime les défis. Quand j’étais enfant, je regardais toujours les matchs de l’Espagne, comme la finale de (l’Euro) 2012. Mon cœur a toujours été avec l’Espagne», disait-il à Marca en décembre dernier.

Né à Bruxelles, le joueur auteur de 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison (2 buts, 4 passes décisives) a pourtant porté le maillot de la Belgique des U15 aux U19 mais c’est bien vers le pays de son père qu’il s’est tourné. Le débat était alors clos, pensait-on. L’Espagne a parfaitement compris le message en le sélectionnant une première fois au printemps, une fois les démarches administratives effectuées. Fernández-Pardo doit décliner en raison de «problèmes physiques». En juin, il fait partie d’une liste élargie pour l’Euro Espoirs mais cette fois, c’est le LOSC qui le bloque.

Fernández-Pardo a plusieurs fois décliné les convocations de l’Espagne

En septembre, il est appelé pour disputer la Coupe du Monde U20. Cette fois, il ne répond pas à la convocation et fait ensuite faux bond pour le rassemblement des Espoirs en octobre. Il y a forcément de quoi s’interroger sur les réelles motivations du Lillois. D’après les informations de AS du mois dernier, il voudrait obtenir des garanties sur son temps de jeu, et aimerait même avoir une discussion avec Luis De La Fuente, le sélectionneur A de l’équipe d’Espagne. Rien que ça. Ces atermoiements ont même fait renaître un certain espoir chez les Belges.

La Dernière Heure se demandait même hier avant la parution de la sélection de Rudi Garcia ce vendredi si «Matias Fernandez-Pardo peut-il être la surprise» des Diables Rouges? La liste du sélectionneur français a mis fin à ce suspense puisque l’ailier ne fait pas partie des 26 convoqués par Rudi Garcia mais il y a un sujet. D’après la DH, l’entourage du joueur tâte le terrain auprès de la fédération belge pour évoluer… chez les A, et non pas avec les U21. Son profil d’attaquant de côté, rapide, technique et polyvalent, plaît beaucoup en interne, à l’heure où les Diables ont en plus besoin de renouveler un effectif encore vieillissant.

La Belgique tente d’en profiter

Il n’a pas non plus été appelé par la fédération espagnole, qui commence sérieusement à s’agacer de ce revirement de situation, et des exigences du jeune joueur. «Il n’est pas sur la liste», a sèchement répondu Santi Denia, le sélectionneur de la Rojita aujourd’hui en conférence de presse, au moment de présenter sa nouvelle sélection. «Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Je suis plus préoccupé par les autres joueurs qui ne sont pas venus. Certains à cause de blessures et d’autres pour d’iverses raisons. Nous comptons sur la disponibilité et la motivation de tous les joueurs inscrits.» Une réponse qui en dit long sur l’état d’esprit de la RFEF.